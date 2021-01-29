Католические епископы США приветствуют инициативы администрации Байдена

Конференция католических епископов США выступила со специальным заявлением в связи с правительственными мерами поддержки малоимущих. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Католические епископы США приветствуют инициативы администрации Байдена в пользу бедных и бездомных: Центр по контролю и профилактике заболеваний и Министерство сельского хозяйства США объявили об усилении мер защиты и увеличении объема помощи для тех, кто испытывает проблемы с жильем и продовольствием из-за пандемии. Поместный епископат обнародовал в связи с этим заявление, подписанное президентом Епископской комиссии по внутреннему правосудию и человеческому развитию архиепископом Полом Кокли: иерархи выражают признательность правительству за эти «незамедлительные меры, направленные на обеспечение безотлагательных нужд – питания и жилья для тех, кто испытывает трудности во время нынешней пандемии КОВИД-19». Епископы одобряют решение об отсрочках выселения: десятки миллионов американцев не в состоянии вовремя заплатить за аренду жилья и, не имея никакой социальной защиты, рискуют остаться без крыши над головой. «Для всеобщего благополучия губительно, если в разгар общественного санитарного кризиса будет расти число бездомных», – пишут епископы.

Также и увеличение продовольственной помощи тем, кто потерял работу или часть дохода, будет способствовать борьбе с голодом, который среди малолетних достиг беспрецедентных масштабов. Действия правительства свидетельствуют об особом внимании к нуждающимся, подчеркивается в заявлении епископата.