Католические епископы США поддержали призыв Папы Франциска к всемирному ядерному разоружению

Специальный комитет Конференции епископов США поддержал призыв Папы Франциска к всемирному ядерному разоружению, выразив уверенность в том, что мир на планете может воцариться без ядерных арсеналов – на одном лишь «праве и человеческой солидарности», сообщает Седмица со ссылкой на catholicnewsagency.

Епископы поблагодарили Понтифика за его озабоченность непомерным накоплением ядерного оружия в мире. «Комитет по международному правосудию и миру благодарен Святому Отцу за его неустанные усилия ради воцарения справедливости и мира, основанного не на страхе и угрозе ядерного уничтожения, а на праве и человеческой солидарности», говорится в воззвании Комитета от 14 февраля. Воззвание подписано восемью епископами, входящими в состав Комитета по международному правосудию и миру, и двумя его консультантами в сане епископов, в том числе его председателем Дэвидом Мэллоем, епископом Рокфордским.

Епископов вдохновил на это воззвание ноябрьский визит Папы Франциска в японские города Хиросиму и Нагасаки, подвергшиеся варварским атомным бомбардировкам в конце Второй мировой войны. Епископы подчеркивают «решительность высказываний» Понтифика по ядерным вооружениям. «Выступая в Нагасаки, он подчеркнул необходимость широкой и глубокой солидарности для обеспечения безопасности в мире, которая не должна более обеспечиваться ядерным оружием, – отмечают епископы. – Он призвал каждого жителя планеты, религиозные общины и гражданское общество, страны, владеющие ядерным оружием и не владеющие им, военные и частные компании и международные организации наладить сотрудничество ради избавления планеты от ядерного оружия».

В Хиросиме, подчеркивают авторы воззвания, папа Франциск заявил, что владение ядерным оружием не менее аморально, чем его применение. «Эти слова Папы Франциска прозвучали набатным зовом и твердым напоминанием всем о том, что баланс международных отношений, опирающийся на угрозу взаимного уничтожения, подлежит пересмотру», подчеркивают епископы. Продолжающееся существование ядерного оружия «лежит тяжким грузом на совести всех нас и побуждает нас к поиску средств полного взаимного разоружения, основанного на взаимных обязательствах и глубоком доверии, – а его необходимо растить, укреплять и углублять». «Как граждане страны, владеющей ядерным оружием, мы призываем наше собственное правительство проявить решимость и взять на себя основную ответственность в этих усилиях», – пишут авторы воззвания. «Международное сообщество [осознало] необходимость отойти от угрозы взаимного уничтожения, чтобы добиться, наконец, подлинного и всеобщего разоружения», – подчеркивается в документе.

В настоящее время в список стран, официально владеющих ядерным оружием, входят США, Россия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Великобритания. Предполагается, что ядерное оружие есть и у Израиля, хотя он отказывается это подтвердить. Разоружить ядерные арсеналы на сегодняшний день удалось лишь в бывших советских республиках (Белоруссия, Казахстан и Украина), а также в Южноафриканской Республике.