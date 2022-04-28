Католические епископы Австралии призывают принять еще 20 тысяч афганских беженцев «по велению морального долга»

Католические епископы Австралии призывают принять еще 20 тысяч афганских беженцев «по велению морального долга», и оказать «равное милосердие» украинским беженцам, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Guardian.

В своем послании в канун выборов в стране, Конференция католических епископов заявила, что страна обязана принять больше беженцев из Афганистана ввиду большой поддержки, оказанной в этой стране австралийским вооруженным силам. «Ситуация в Афганистане требует особого решения о приеме, как минимум, еще 20 тысяч беженцев, – говорится в послании. – К этому призывает нас моральный долг перед теми, кто помогал австралийским вооруженным силам в этой стране в качестве переводчиков и иных помощников».

В заявлении также содержится призыв выделить особую квоту на прием украинских беженцев, заслуживающих «равного милосердия». «Беженцы и иные лица, ищущие убежище от преследований, насилий, угроз из жизни и нищеты, а также вынужденные переселенцы из регионов, страдающих от изменений климата, являются нашими сестрами и братьями, – напоминают епископы. – Нам давно пора провести ревизию нашей политики приема беженцев, поскольку люди, спасающиеся от насилий и преследований, имеют моральное право на нашу помощь, независимо от того, соответствуют они юридическим определениям беженца или нет. Нам нужна справедливая, гуманная и действенная система оценки заявок на убежище».

Совет еврейских депутатов Нового Южного Уэльса и Исполнительный совет Австралийского еврейства поддержали епископов. К ним присоединился и Австралийский национальный совет имамов, также призвавший к увеличению квоты приема беженцев из Афганистана. «Мы согласны с тем, что у Австралии есть моральный долг по отношению к афганцам, ищущим убежища, – отметил пресс-секретарь совета имамов Ибрагим Дадун. – Правительство Австралии должно не только выделить дополнительные квоты на прием, но и обеспечить беженцев должной гуманитарной или медицинской помощью».

Правительство Моррисона выделило «гуманитарную квоту» на прием еще 16 500 афганцев в течение следующих четырех лет. Это заявление прозвучало на презентации федерального бюджета в марте, и официальные лица подтвердили, что квота превысила лимит в 13 750 долларов [на беженца], заложенный в годовую гуманитарную программу. Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что расширение квоты необходимо как «признание двух десятилетий операций Австралии в Афганистане». Общая квота для граждан Афганистана, по его словам, возрастет до 31 500 мест в течение следующих четырех лет.

Однако Конференция австралийских католических епископов настаивает на дополнительном «особом приеме» тех афганцев, которые помогали войскам Австралии в Афганистане. В своем предвыборном послании епископы также призывают к принятию законов о свободе вероисповедания, чтобы религиозные группы могли свободно управлять школами, учреждениями социального обеспечения, больницами и домами престарелых, «как того требует их духовный долг». «Для благополучия нашего общества важно, чтобы австралийцы всех религиозных конфессий имели полную свободу вероисповедания», напоминают епископы.

Они имеют в виду законопроект о запрете дискриминации религий, рассмотрение которого правительство отложило в феврале. Епископы призывают к «защите здравого смысла для религиозных групп, которые нисколько не стремятся поставить права своих верующих выше прав других австралийцев». «Мы призываем только к такому уровню защиты от дискриминации по признаку религии, который уже существует в Австралии по признаку расы, пола или возраста», подчеркивается в послании. В послании не говорится о поддержке какой-либо партии на выборах, поскольку, по словам архиепископа Марка Колриджа, президента Конференции епископов, «ни одна из нынешних партий не воплощает в своей программе католическое социальное учение».