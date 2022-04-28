Католические епископы Австралии призывают принять еще 20 тысяч афганских беженцев «по велению морального долга»

Католические епископы Австралии призывают принять еще 20 тысяч афганских беженцев «по велению морального долга»

Апрель 28, 2022

Католические Австралии призывают принять еще 20 тысяч афганских беженцев «по велению морального долга», и оказать «равное милосердие» украинским беженцам, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Guardian.

В своем послании в канун выборов в стране, Конференция католических епископов заявила, что страна обязана принять больше беженцев из Афганистана ввиду большой поддержки, оказанной в этой стране австралийским вооруженным силам. «Ситуация в Афганистане требует особого решения о приеме, как минимум, еще 20 тысяч беженцев, – говорится в послании. – К этому призывает нас моральный долг перед теми, кто помогал австралийским вооруженным силам в этой стране в качестве переводчиков и иных помощников».

В заявлении также содержится призыв выделить особую квоту на прием украинских беженцев, заслуживающих «равного милосердия». «Беженцы и иные лица, ищущие убежище от преследований, насилий, угроз из жизни и нищеты, а также вынужденные переселенцы из регионов, страдающих от изменений климата, являются нашими сестрами и братьями, – напоминают епископы. – Нам давно пора провести ревизию нашей политики приема беженцев, поскольку люди, спасающиеся от насилий и преследований, имеют моральное право на нашу помощь, независимо от того, соответствуют они юридическим определениям беженца или нет. Нам нужна справедливая, гуманная и действенная система оценки заявок на убежище».

Совет еврейских депутатов Нового Южного Уэльса и Исполнительный совет Австралийского еврейства поддержали епископов. К ним присоединился и Австралийский национальный совет имамов, также призвавший к увеличению квоты приема беженцев из Афганистана. «Мы согласны с тем, что у Австралии есть моральный долг по отношению к афганцам, ищущим убежища, – отметил пресс-секретарь совета имамов Ибрагим Дадун. – Правительство Австралии должно не только выделить дополнительные квоты на прием, но и обеспечить беженцев должной гуманитарной или медицинской помощью».

Правительство Моррисона выделило «гуманитарную квоту» на прием еще 16 500 афганцев в течение следующих четырех лет. Это заявление прозвучало на презентации федерального бюджета в марте, и официальные лица подтвердили, что квота превысила лимит в 13 750 долларов [на беженца], заложенный в годовую гуманитарную программу. Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что расширение квоты необходимо как «признание двух десятилетий операций Австралии в Афганистане». Общая квота для граждан Афганистана, по его словам, возрастет до 31 500 мест в течение следующих четырех лет.

Однако Конференция австралийских католических епископов настаивает на дополнительном «особом приеме» тех афганцев, которые помогали войскам Австралии в Афганистане. В своем предвыборном послании епископы также призывают к принятию законов о свободе вероисповедания, чтобы религиозные группы могли свободно управлять школами, учреждениями социального обеспечения, больницами и домами престарелых, «как того требует их духовный долг». «Для благополучия нашего общества важно, чтобы австралийцы всех религиозных конфессий имели полную свободу вероисповедания», напоминают епископы.

Они имеют в виду законопроект о запрете дискриминации религий, рассмотрение которого правительство отложило в феврале. Епископы призывают к «защите здравого смысла для религиозных групп, которые нисколько не стремятся поставить права своих верующих выше прав других австралийцев». «Мы призываем только к такому уровню защиты от дискриминации по признаку религии, который уже существует в Австралии по признаку расы, пола или возраста», подчеркивается в послании. В послании не говорится о поддержке какой-либо партии на выборах, поскольку, по словам архиепископа Марка Колриджа, президента Конференции епископов, «ни одна из нынешних партий не воплощает в своей программе католическое социальное учение».

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