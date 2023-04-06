Литургия Великого Четверга в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

6 апреля 2023 года Торжественной Мессой Воспоминания Тайной Вечери началось Священное Пасхальное Триденствие. В Великий Четверг Страстной седмицы Вселенская Церковь отмечает установление Таинства Пресвятой Евхаристии, а также Таинства Священства. При пении гимна «Слава в Вышних Богу…» в последний раз звучат музыкальные инструменты и церковные колокола. Они смолкают при виде грядущего на смерть Господа, а вновь вернутся, чтобы услаждать слух народа Божия, при пении того же гимна на Литургии Навечерия Пасхи.

В Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске богослужение Великого Четверга возглавил Владыка Иосиф Верт.

Предстоятель отметил, что каждый раз, когда мы приходим на Мессу, то попадаем в зал Тайной Вечери, чтобы там вместе с Иисусом и Его апостолами праздновать Святую Евхаристию. Этот образ прекрасно изобразил Леонардо да Винчи в своей знаменитой монументальной росписи. И именно сегодня, в Великий Четверг, Иисус Христос в последний раз собрал Своих учеников на ту самую пасхальную трапезу, во время которой Он основал Таинство Евхаристии и Таинство Священства. Также Владыка не преминул поздравить с днем «профессионального праздника» монахинь из Конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии, которые вот уже на протяжении многих лет самоотверженно помогающих пастырям и верным в приходе Кафедрального собора.

Проповедовавший после чтения отрывка из Евангелия настоятель собора о. Григорий Федосеев посвятил своё размышление Таинству Великой Сопричастности человека Богу, особым образом остановившись на его богословских смыслах и литургической символике. Он напомнил, что сегодняшним богослужением мы вошли в особое время – это те три дня, в которых сконцентрирована благодать всей Истории человечества. Это вершина Литургического года и вершина нашего Спасения. Уже через предательство приготовлена Жертва. Уже выросло терние со страшными шипами. Уже изготовлены страшные римские плети для бичевания. Уже был готов Крест для Голгофы, на котором вскоре будет побеждено зло. Многое было уже готово к той Великой Искупительной Жертве и подчеркивало исключительность именно этого, вроде бы очередного, празднования иудейской Пасхи, положившего вхождение в Новую Жизнь, начало Нового Завета и начало строительства моста между небесным и земным. С глубокой древности священника называли pontifex (сегодня этот также перешло на Папу Римского, которого часто именуют понтификом). И это неслучайно, ведь первоначало латинское слово pontifex означало строителя моста. Господь, совершая ныне Эту Жертву, становится настоящим Строителем моста между Землёю и Небом: как пастухи когда-то увидели Господа при Его воплощении и поклонились Ему, так и мы ныне можем лицезреть и ощущать присутствие нашего Господа в Таинстве Тела и Крови Христовых. Сегодня же любая душа ослабшая всегда может прийти и приступить к этому Великому Источнику Жизни.

В заключение проповеди отец Григорий пожелал верным, чтобы начавшееся Священное Пасхальное Триденствие стало для них временем настоящей Встречи с Иисусом, Который протягивает нам руку Спасения и изливает на нас благодать обновления.

***

Стоит отметить, что вечером Великого Четверга Святое Причастие всем верным по традиции преподается под двумя видами. А по окончании Литургии Святые Дары под пение гимна св. Фомы Аквинского Pange lingua общей процессией торжественно препровождаются в «запасную дарохранительницу» часовни нижнего храма.

И теперь, уже вступив в Священное Пасхальное Триденствие Страстей, Смерти и Воскресения Господа Иисуса, верные молятся у алтаря выставления в благоговейном молчании, а самые ревностные прихожане проведут здесь в молитве всю сегодняшнюю ночь, следуя призыву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, попросившего апостолов бодрствовать вместе с Ним. Искупительная Жертва началась…

***

О богослужении Великого Четверга в главном храме Преображенской епархии рассказывает также фоторепортаж студии «Кана»: