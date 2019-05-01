Католическая Церковь Шри-Ланки призвала власти усилить охрану церквей

Католическая Церковь Шри-Ланки считает, что меры по охране христианских храмов пока недостаточные, и призывает власти усилить безопасность в районе церковных зданий. Об этом корреспондентам агентства ТАСС сообщили в понедельник в представительстве архиепархии Коломбо.

«Мы полагаем, что нужно усилить охрану церквей поле того, что произошло. Мы надеемся, что подобное [теракты в день католической Пасхи] больше не повторится», — сказал представитель архиепархии. Он добавил, что архиепископ Малкольм Ранджит уже обратился с такой просьбой к властям. Отвечая на вопрос, когда могут быть вновь открыты пострадавшие храмы, собеседник агентства ответил: «Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее».

21 апреля, в день, когда католики и другие христиане западной традиции отмечали Пасху, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибло около 250 человек.

Улица, которая ведет к столичной церкви Святого Антония, украшена множеством гирлянд с белыми лентами. Это знак глубокой печали: белый цвет на Востоке — цвет траура. Ближе к зданию к белым лентам добавляются черные — традиционный цвет печали в Европе. Бело-черные гирлянды висят и над головами, и по стенам соседних домов. Близко к церкви подойти нельзя — все подходы закрыты ограждениями, за которыми круглосуточно дежурит подразделение автоматчиков в полевой форме и касках. Пускают только жителей соседних домов и рабочих. Желающих подойти к храму немало — люди стоят у ограждений постоянно. Есть, конечно, и просто любопытные, но много и скорбящих. «Я тоже должен был быть здесь. Я каждый год ходил. Но поехал праздновать Пасху к родственникам и узнал всё только потом, — рассказывает прихожанин Пол. — Там погибла семья, которую я знал. Муж остался жив, а жена и две дочери погибли. Представляете, как ему теперь жить…».

Именно в церкви Святого Антония прогремел первый взрыв. Сколько людей точно погибло в храме, пока не сообщается, полагают — около 50 человек. Сейчас фасад с внешней стороны уже не напоминает о трагедии. Видно, как к зданию подъезжают тракторы с прицепами, привозят стройматериалы. Идут работы внутри. Как объяснили ТАСС в архиепархии Коломбо, помощь в восстановлении оказывают военные строители. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена поручил армии как можно скорее отремонтировать все пострадавшие церкви.

«Церковь Святого Антония — не просто большая церковь, у нас есть и побольше. Это важный символ», — объяснил ТАСС один из прихожан — историю этого храма все христиане Коломбо узнают еще в детстве. Некогда на его месте стояла часовня, заложенная местным священником отцом Антонио, которого здешние рыбаки (причем, независимо от того, католики они или нет) очень чтут — якобы он мог молитвой «успокаивать бурные воды». Он и заложил часовню, посвященную знаменитому католическому святому Антонию Падуанскому. А на ее месте в первой половине XIX века был выстроен большой храм. Эта церковь считается одной из святынь Шри-Ланки. Внутри нее хранятся частицы мощей святого Антония Падуанского, и значение этого храма для христиан Цейлона, очевидно, прекрасно знали террористы. Боевики взрывали не просто первые попавшиеся храмы, а те, что были особо значимы для верующих. Первый удар радикалов был нанесен по христианам: их в этом почти 22-миллионном островном государстве около 7,5%.

Но теперь, как отмечают местные наблюдатели, целью могут стать сакральные строения буддийского большинства, у которых тоже есть храмы-символы (например, Храм Священного зуба Будды в Канди). По информации ланкийских СМИ, в одном из обнаруженных укрытий исламистов найдены белые буддийские тоги. За терактами, как полагают власти, стоит местная группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», которая может иметь связи с зарубежными исламистскими центрами.