Католическая Церковь Литвы призывает не приравнивать к браку однополое партнерство

Конференция католических епископов Литвы во вторник, 8 декабря, в письме к новым властям страны призвала не приравнивать однополое партнёрство к семье или браку, передаёт портал ru.delfi.lt.

«Понятно, что законодатели ищут подходящую правовую защиту для иных форм совместного проживания. Однако это не должно делаться посредством изменения понятия семьи или брака», — говорится в письме литовских католических епископов.

В нем также говорится, что «приравнивание иных форм совместного проживания к семье при игнорировании естественной взаимной дополняемости полов неизбежно ведет к отрицанию естественного характера семьи и умаляет ее значение как конституционной основы общества и государства».

Епископы обнародовали это письмо за несколько дней до начала работы нового левоцентристского правительства. В договоре правящей коалиции закреплена договоренность стремиться к узакониванию «нейтрального в гендерном отношении партнерства».

Правящее большинство после выборов в Сейм образовали Союз отечества — Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы.