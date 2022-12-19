Католическая Церковь Ирландии начала беатификацию «бесстрашного в вере» капеллана-иезуита

Католическая Церковь Ирландии начала процесс беатификации священника-иезуита Вилли Дойла, скромного ирландского военного капеллана, погибшего в 1917 году в Пашендале (Бельгия) в ходе третьей битвы при Ипре. Он успел прославиться среди воинства своим состраданием ко всем, независимо от веры и национальности, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Церемония открытия процесса прошла 20 ноября в соборе Христа Царя в городе Маллингар (Ирландия), ее возглавил епископ Митский Томас Динихан в присутствии еще девяти епископов и многих священников. Дело Дойла подготовил и представил отец Джон Хоган, епархиальный постулатор (защитник, назначаемый епископом для собирания свидетельств праведной жизни и служения кандидата). Отец Хоган поведал об образцовой духовной жизни Дойла и его жертвенном служении воинам на полях Фландрии в 1917 году.

«Отец Дойл никогда не отдыхает, – писал в те дни в своем дневнике офицер-протестант, его сослуживец. – Днем и ночью он с нами. Он идет к умирающим и мертвым, отдает им духовный долг, возвращается к нам с кроткой улыбкой, делает своими руками скромный крест и идет хоронить павшего, а затем начинает все сначала».

Во многих фильмах о Первой мировой войне сегодняшнее поколение видит лишь весьма поверхностные кинематографические подобия той страшной реальности, с которой столкнулся отец Дойл на передовой. Там царила трясина крови и грязи, смерть и разрушения, искалеченные тела и сломленные умы; и все же в этом хаосе героические капелланы, подобные отцу Дойлу, поддерживали свет веры и надежды в душах.

Представляя дело, отец Хоган указал на многие достоинства Дойла как священника. «Уильям является образцовым примером духовного наставника для страдающих психическими расстройствами, благодаря своему собственному опыту болезни и выздоровления после психологического срыва в ранние годы, – сказал отец Хоган. – Его вдохновляющее желание пожертвовать своей жизнью ради искупления грехов священников может найти отклик в Церкви в наши времена, так же как его любовь и служение пленным немецким солдатам в качестве капеллана».

Отец Дойл добровольно пошел служить в британскую армию после начала Великой войны. Тогда в его поступке не было ничего выдающегося на волне патриотического подъема.

В те времена было широко популярно стихотворение «Прощай, все это» военного поэта Роберта Грейвса. В нем он славил, помимо прочего, мужество ирландских капелланов на передовой. В то же время многие католики Ирландии сомневались в том, следует ли им воевать в британской армии.

А вот отец Дойл не знал ни малейших колебаний. Он считал служение воинам на передовой важнейшей частью своего духовного призвания, дабы достойно исполнять священнический обет о спасении душ ближних, в том числе ради искупления грехов священников. Он был глубоко духовным человеком и пестовал в себе глубокую любовь к Иисусу с юных лет. Его житие и служение стало, в частности, вдохновляющим примером для святой Терезы Калькуттской и святого Хосемария Эскривы. «Среди ужасов войны он нес утешение, надежду и мужество людям, вверенным Богом его духовному попечению – как католикам, так и протестантам, и многие считали его святым при жизни, – напомнил отец Хоган. – Он постоянно рисковал своей жизнью, спасая бойцов на поле боя и причащая их при смерти».

В ольстерском пресвитерианском еженедельнике «Ньюс» после его гибели вышел некролог, восславляющий великие духовные достоинства Дойла: «Если кто и рисковал своей жизнью больше всех, спасая солдат-протестантов Ольстера, то это отец Дойл, который в последние дни своей жизни делал это сотни раз, – гласит некролог. – Жители Ольстера остро переживают его потерю, и никто другой не почитает так глубоко погибшего священника-героя, как наши ольстерские пресвитериане».

Ирландский режиссер Кэмпбелл Миллер снял документальную драму на студии EWTN о жизни отца Дойла под названием «Храбрость под огнем». «Я очень хорошо узнал и понял отца Вилли Дойла, когда по крупице собирал сведения о его жизни для работы над фильмом, – говорит Миллер. – Его самоотверженность и человечность были поразительны. Все верующие христиане любили его, почитали и знали, что он не оставит их в самые тяжкие и страшные моменты; даже когда они падали умирать на ничейной земле, и некому было помочь, отец Вилли шел их спасать. Он делал это снова и снова. Он оттаскивал солдата назад, ложился рядом с ними и вершил последние обряды. Отец Вилли всегда хоронил погибших солдат по-христиански, однако сам лишился этой простой последней дани уважения от товарищей, поскольку они так и не нашли его тело».

Священник подготовил себя к страшным испытаниям годами духовного воспитания, покаяния и умерщвления плоти. Он успел описать жестокие и страшные будни войны. «Первая часть нашего путешествия пролегала по узкой траншее, на дне которой стояло месиво глубокой густой грязи, а под ней мы то и дело наступали на мертвые тела, – писал священник. – Это было ужасно, у меня нет слов, чтобы это описать». Он также поведал в записках мучительными словами о том, как он служил погребальную мессу по погибшим в окопах. «Вокруг меня со всех сторон толпилось самое большое собрание прихожан за всю мою жизнь, – пишет капеллан. – По обе стороны за алтарем и далее ряд за рядом, тесно прижимаясь друг к другу, вытягиваясь и налегая, они словно бы напрягали слух в полном безмолвии, стремясь уловить каждый звук этого грандиозного акта жертвы – но все мертвые! Некоторые пролежали там неделю и стали грязными и ужасными, с черными и зелеными лицами».

Благословляя открытие дела о беатификации отца Дойла, епископ Динихан назвал его «строителем мостов», воспользовавшись определением Папы Франциска, и как человека, чья духовная щедрость вненациональна. «Его желание принести в жертву свою жизнь в качестве возмещения за грехи священников может найти отклик в Церкви в наши времена, – сказал епископ. – А его любовь и служение немецким солдатам являет Церкви пример вселенского милосердия. Отца Вилли можно считать образцовым служителем мира, любви и истинного экуменизма. Во многих отношениях его жизнь и свидетельство более актуальны для нас сейчас, чем 100 лет назад. Для многих верующих мучительно осознавать, что по сей день отец Дойл лежит где-то со своими павшими сослуживцами, и навеки стал «неизвестным солдатом». И все же он не останется в безвестности, его благодать и любовь уже славны меж людьми, ибо он успел столь многих утешить и вдохновить».