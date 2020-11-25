Католическая Церковь Грузии посвятила новый пастырский год Пресвятой Богородице Фатимской

Странствующая статуя Богоматери Фатимской будет принесена в 35 католических приходов страны, в которой проживает около 50.000 католиков армянского, халдейского и латинского обрядов, сообщает Vatican News.

Грузинские католики надеются, что визиты «Богоматери-паломницы» будут способствовать взаимопониманию и диалогу.

В этот особенный богородичный год поместная Церковь планирует также ряд новых начинаний, уделяя особое внимание семье: об этом сообщает благотворительный фонд «Помощь Церкви в беде». Комиссия по вопросам семьи при Католической Церкви Грузии разработала обширную программу, в которую входит учебная сессия по Священному Писанию, встречи по подготовке к браку и семье, а также летний лагерь для молодых пар.

По словам организаторов, эти мероприятия призваны охватить особой заботой Церкви католические семьи, а также предоставить им возможность играть активную и центральную роль в миссии самой Церкви, способствуя культуре жизни и, прежде всего, культуре принятия. Фонд «Помощь Церкви в беде» поддержит проекты Комиссии по вопросам семьи посредством вклада в размере 6 тысяч евро.