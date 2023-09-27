Католическая делегация приняла участие во II Христианском молодежном форуме (+ ФОТО)

18-21 сентября в Чебоксарах прошел II Христианский молодежный форум на тему: «Христианская молодежь в социальном служении». Мероприятие состоялось под эгидой Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Во второй раз форум собрал представителей девяти христианских Церквей в возрасте от 18 до 30 лет, которые на протяжении четырех дней презентовали и обсуждали социальные практики разных христианских деноминаций. От Римско-католической Церкви социальное направление представляла руководитель проектов «Каритас Сибирь» с. Эльжбета Васькова CSSE. В своем докладе с. Эльжбета рассказала про историю возникновения «Каритас» и ключевые проекты организации в России и конкретно в Преображенской епархии.

На открытие Форума ко всем участникам мероприятия обратились церковные и светские руководители, в том числе митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. В своем обращении он напомнил участникам Форума начало Евангелия от Луки, в котором Мария направляется к Елисавете, чтобы помочь ей во время беременности. Несмотря на все различия между двумя женщинами, Мария «с поспешностью» пошла к своей родственнице.

«Мария могла бы этого и не делать, ведь многое их разделяло: они жили далеко друг от друга, Елисавета была из дома священников, а Мария — невестой простого плотника, Елисавета была в преклонном возрасте, а Мария — молодой. Но Мария пошла именно для того, чтобы помочь. Тем самым она преодолела всё то, что их друг от друга отделяло. И благодаря этому они обе познали, какие чудеса творит Господь», — сказал владыка Павел. – «Таким же образом и мы можем испытать, какие чудеса творит Бог, если мы принимаем Его призыв идти к тем, кто далеко от нас, если мы строим мосты мира и добра: между поколениями, между «богатыми» и «бедными», между общинами, религиями, народами».

В третий форумный день молодым людям представилась возможность принять участие в волонтерских практиках на базе пяти социальных учреждений города Чебоксары. Смешанными группами, состоящими из представителей различных конфессий, участники посетили социально-реабилитационный центр для детей, паллиативное отделение больницы, склад гуманитарной помощи, благотворительную столовую для бездомных и малообеспеченных граждан и социальный центр для пожилых.

«Наша делегация состояла из четырех человек, которые посетили абсолютно разные социальные учреждения. Таким образом мы сумели охватить практически все, что нам предложили организаторы», — рассказывает делегат от Католической Церкви Наталья Масленникова. – «Я провела свой день в благотворительной столовой, где мы накормили и пообщались с бедными и бездомными. Благотворительную столовую содержат верующие и пастыри пятидесятнической Церкви. Мне было интересно послушать их опыт организации такого проекта и то, как Господь сопровождает и поддерживает их на этом пути».

Христианский молодежный форум состоялся во второй раз. Впервые молодые верующие встретились под началом Христианского межконфессионального консультативного комитета в прошлом году, в городе Саранск, где обсудили присутствие христиан в медийном пространстве и онлайн-евангелизацию.

СПРАВКА

Христианский межконфессиональный консультативный комитет стран СНГ и Балтии – объединение христианских Церквей, собранное представителями этих церквей с консультативными целями, и ставящее перед собой задачи отстаивания традиционных семейных и общечеловеческих ценностей в современном мире.



Источник: Архиепархия Божией Матери в Москве

Фото: Оргкомитет Форума