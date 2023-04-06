Католическая благотворительная организация выхаживает 20 афганских девушек, раненых после нападения ИГИЛ

Христианские благотворители выхаживают 20 афганских девушек, раненых при теракте в Кабуле в сентябре 2022 года, когда прогремел взрыв в ходе приемных экзаменов в университете и погибли 53 человека, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Католическая благотворительная организация «Проект для обездоленных» (Vulnerable People Project, VPP) со штаб-квартирой Соединенных Штатах, взялась помочь 20 афганским девочкам-подросткам в в лечении, устройстве за рубежом и строительстве новой жизни. Девушки пострадали в результате теракта, устроенного радикалами 30 сентября 2022 года. Все они получили серьезные ранения, и по сей день остро нуждаются в медицинской помощи. В тот трагический день они сдавали вступительные экзамены в университет в образовательном центре «Каадж Хазара» в Кабуле, куда с потоком абитуриентов проник террорист-смертник и привел в действие заряд взрывчатки. В результате взрыва погибли 53 человека, в том числе 46 юных учащихся, и очень многие были ранены.

«Они стали целью фанатиков двум причинам, – говорит в интервью CNA Марилис Пинейро, эксперт VPP по законодательным и дипломатическим связям. – Во-первых, потому что они женщины, осмелившиеся претендовать на высшее образование; и во-вторых, потому что они принадлежат к давно преследуемой группе этнических меньшинств. Хазарейцы всегда подвергались преследованиям в Афганистане, и эти преследования резко обострились после того, как талибы вернули себе контроль над Афганистаном в результате непродуманного и поспешного вывода войск в августе 2021 года».

Джейсон Джонс, основатель и президент VPP, рассказал в вечерней программе EWTN News Nightly 24 марта, что его благотворительная организация видит свою миссию в спасении девочек и очень хочет взрастить ростки надежды на лучшую долю в их душах, опустошенных отчаянием. «Хазарейцы – одно из религиозных меньшинств в Афганистане, которые сталкиваются с геноцидом со стороны боевиков ИГИЛ, — говорит Джонс. – Мы очень рады оказать этим молодым женщинам всю необходимую медицинскую помощь и поддержку, дабы дать им возможность продолжить свое образование… и для всех нас это волнующий труд, который вселяет большие надежды».

Сейчас девушки благополучно прибыли из США в Испанию, где проходят дальнейшее лечение и оздоровление в больнице Ruber Internacional. Некоторые нуждаются в серьезных операциях, после которых каждой предстоит долгий период реабилитации. Испанское правительство уже предложило девушкам визы для переселения, а благотворители VPP готовы помочь им в оплате любого курса университетского обучения по своему выбору. Служащие VPP также готовят и оформляют все документы для их безопасного воссоединения со своими родными на земле Испании. Что касается других раненых при теракте, которые получили не столь серьезные ранения, благотворители VPP сейчас работает над подготовкой их переселения с налаживанием жизни и учебы в другой стране.