Католическая благотворительная организация «Реновабис» отмечает свое 30-летие

В Мюнхене в эти дни (12-15 сентября 2023 г.) участники 27-го Международного конгресса Renovabis обсуждают прошедшие события и планы на будущее. На форуме собрались гости из многих стран Европы. Российских католиков представляет в том числе Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Стоит отметить, что нынешний год особенный для этой инициативы солидарности поскольку «Реновабис» отмечает 30-летний юбилей своей деятельности, в рамках которого и проводится форум. Все это время верующие благотворители из Германии инвестируют в важные проекты в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Россию.

С 1993 года «Реновабис» поддерживает Католическую Церковь в этих регионах многочисленными проектами по восстановлению и дальнейшему развитию ее пастырской и социальной деятельности.

История возрождения церковных структур, монашеских общин и самих храмов в России неразрывно связана с историей инициативы «Реновабис», которая одной из первых способствовала подъему христианской веры в начале 1990-х годов.

В первые годы основное внимание уделялось восстановлению инфраструктуры: реконструкции возвращенных храмов, а зачастую и строительству новых. «Реновабис» смогла поддержать партнеров в образовательных проектах, таких как духовные семинарии и курсы катехизаторов, принимала активное участие в развитии церковных СМИ.

Кроме того, особое место у «Реновабис» всегда занимают инициативы, направленные на развитие и решение проблем монашеских общин, расширение катехизации, а также поддержку детей.

За 30 лет инициатива солидарности между католиками Германии и христианами Восточной Европы реализовала почти 26 000 проектов в десятках стран, но хотя финансовая помощь играет большую роль, за деятельностью благотворительной организации стоит гораздо больший смысл. Прежде всего — это свидетельство открытости человека, свидетельство готовности помочь и уверенности в исправлении допущенных ошибок. За восстановлением храмов стоит восстановление живой Церкви, есть верующие, которые видят поддержку, милосердие, веру, потому что мотивация, которая руководит этой организацией, — это сотрудничество веры.

Благотворительная организация Renovabis была основана Конференцией немецких епископов 3 марта 1993 года. Она получает финансовые ресурсы от правительства Германии, частных лиц, а также от ежегодных благотворительных собраний, проводимых по всей Германии. С 1997 года организация ежегодно проводит международные конгрессы, на которые приезжают гости из многих стран.



По материалам Vatican News

Фото — renovabis.de