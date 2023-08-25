Картина Рафаэля временно выставлена в соборе итальянского города Пешиа

Большой незаконченный запрестольный образ, написанный Рафаэлем в конце его флорентийского периода и ныне входящий в состав коллекции Палатинской галереи Палаццо Питти во Флоренции, временно выставлен в тосканском городе Пешиа, в соборе, в котором он находился на протяжении более 150 лет, передает «Седмица» со ссылкой на официальный сайт галереи Уффици.

Работа Рафаэля выставлена ​​​​с 7 мая по 1 октября 2023 года в часовне Турини собора Пешиа рядом с ее копией, написанной флорентийским художником Пьетро Дандини в конце XVII века.

Оригинал «Мадонны под балдахином» был куплен в XVII веке великим герцогом Тосканским Фердинандом II Медичи и размещен в резиденции великих герцогов во дворце Питти.

Картина возвращена в собор в рамках программы «Uffizi Diffusi» при поддержке фонда Fondazione Caript.

Перед перемещение произведение искусства подверглось тщательному диагностическому исследованию в Opificio delle Pietre Dure во Флоренции. Специалисты установил, что картина находится в хорошем состоянии может быть перевезена в Пешиа и выставлена ​​в соборе.