«Каритас» продолжает действовать в секторе Газа

Несмотря на многочисленные трудности и невозможность доставки гуманитарной помощи иерусалимское отделение католической организации «Каритас» продолжает прилагать все усилия, чтобы обеспечить медицинскую помощь населению сектора Газа. Сообщает русская служба Vatican News.

Сотрудники «Каритас» не покидали сектор Газа с 7 октября прошлого года, хотя они постоянно подвергают себя огромным рискам, и двое из них стали жертвами боевых действий в регионе.

В настоящий момент одним из приоритетов для «Каритас» является вакцинация детей от полиомиелита: 14 медицинских бригад проходят специальную подготовку. В секторе Газа действуют семь медицинских центров из девяти: один из них находится в Газе, в приходе Святого Семейства, остальные – к югу от реки Вади-Газа, в Нусейрате, Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе. Из-за военных операций в этом последнем городе также две семьи, работающие в «Каритас», были эвакуированы.

На сегодняшний день благодаря программам этой католической организации в секторе Газа медицинская помощь оказана 28 тысячам человек: 12 тысяч получили необходимое лечение, 500 человек – психологическую поддержку и более 3 тысяч – экономическую помощь.

Поддержать финансово эти проекты «Каритас» можно посредством пожертвований через сайт https:­//donazioni.caritas.it/.



(На фото — Приход Святого Семейства в Газе)