«Каритас» Преображенской епархии отпраздновал 30-ю годовщину своего служения

21 января 2022 года в помещении «Каритас» Преображенской епархии прошли празднования, посвященные 30-летнему юбилею этой благотворительной организации.

Торжества открылись Святой Мессой, которую возглавил епископ Иосиф Верт, а сослужили ему священники Александр Деппершмидт и Юрий Обруча, SJ.

В своей проповеди Владыка привел пример телескопа «Хаббл» с его способностью как видеть настоящее, так и «заглядывать в прошлое вселенной», связывая их воедино. Церковь как структура тоже позволяет нам видеть настоящее в его историческом контексте, но это в равной мере относится и к структурам «Каритас». Празднуемый юбилей – это повод должным образом оценить значимость последних лет.

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Праздничная часть мероприятия открылась приветственным словом директора епархиального «Каритас» сестры Дарьи Рассказовой, CSSE, которая отметила, что обычно празднование «дня рождения» этой благотворительной организации приходится на 6 декабря и служит прелюдией в Рождественским праздникам. Но в этом «юбилейном» для «Каритас» году празднование «возраста зрелости» ввиду продолжающейся пандемии завершает собой новогодние праздники. 30 лет – это целая жизнь, состоящая из труда и служения. Но прежде всего следует поблагодарить Бога за предоставленную Им возможность все эти 30 лет творить добро.



Презентация 30-ти лет служения «Каритас» прошла в форме песочного шоу-отчета. Шоу началось с появления силуэта епископа Иосифа Верта. Рядом обозначились дата – 6 декабря 1991 г. – и напоминающий документ развернутый листок с надписью «Каритас».

6 декабря 1991 г. декретом епископа Иосифа Верта для координации благотворительной деятельности Католической Церкви на территории от Урала до Дальнего Востока была учреждена организация «Каритас».

Создание «Каритас» совпало с тяжелейшим экономическим кризисом из-за распада СССР. В то время многие люди оказались буквально на грани выживания. Первыми проектами стала раздача гуманитарной помощи, поступавшей из Европы. В первые годы работы помощь была оказана тысячам семей: пенсионерам, инвалидам, детям и малоимущим. Питание, одежда и медикаменты передавались в детские дома, больницы, туберкулезные санатории и тюрьмы. Особое внимание уделялось помощи бездомным. В этот период были открыты филиалы епархиального «Каритас» в Омске и Барнауле, а в Новосибирске начали работать детский дом для социальных сирот «Приют Святого Николая» и «Материнская обитель». В конце 90-х верные католического прихода в Челябинске стали посещать с благотворительными целями Женскую исправительно-трудовую колонию № 5, в которой функционировал специальный отряд для беременных женщин и мам с малолетними детьми. Из этой инициативы со временем вырос проект «Материнская обитель», в которой стали проживать освободившиеся из мест заключения матери со своими малышами. Сотрудники приюта также взяли на себя труды по возвращению в семьи старших детей, которые перед тем проживали в детских домах.

В начале 2000-х экономическая ситуация стабилизировалась, и на первый план вышла потребность в профессиональных социальных проектах. Для преодоления личного кризиса людям нужна была помощь социальных педагогов, психологов, преподавателей. В итоге, начиная с 2005 года, заработали крупные благотворительные программы, объединяющие несколько регионов Сибири:

— Детские клубы – помощь детям из неблагополучных семей.

— Помощь семьям – защита жизни ребенка во время беременности и сохранение семьи для воспитания детей.

— Патронажная служба – обучение уходу за тяжелобольными людьми на дому.

В том же 2005 г. по просьбе настоятеля католического прихода в Томске «Каритас» взял под свою опеку местную католическую гимназию, в которой шанс получить отличное образование был дан не только детям прихожан, но и другим ребятам, включая выходцев из проблемных и бедных семей, тем, у кого имелись проблемы с поведением и успеваемостью, для которых была организована индивидуальная поддержка. Количество учащихся в гимназии выросло с 16-ти в 2005 г. до 84-х в 2010 г., что со всей остротой поставило вопрос о строительстве нового учебного здания. Это строительство началось в 2010 г. при поддержке немецкого благотворительного фонда, а в январе 2013 г. новое здание было введено в эксплуатацию.

Всего за прошедшие годы сотрудники «Каритас» Преображенской епархии соприкоснулись с судьбами сотен тысяч людей, помогая им восстановить семьи, выбраться из нищеты, спастись от насилия и начать новую жизнь. Эта работа была бы невозможна без помощи десятков католических организаций и фондов за рубежом, прежде всего «Каритас» Германии, Франции, Италии, Австрии, «Киндермиссионсверк», «Реновабис», Фонда Дорис Эппле, «Каритас Оснабрюк», «Портикус», «Сибириенхильфе» и многим другим, включая приходские и монашеские общины, вносящие свой вклад через материальные пожертвования и молитву.

Девизом заключительной части песочного шоу стали слова: «Вместе мы сможем больше!». Авторы презентации сформулировали риторический вопрос: многое ли изменилось за 30 лет?

И сами же же ответили на него: Очень многое!

Изменилась сама жизнь – появился Интернет, пробки на дорогах, доставка еды и отдых за границей… Многое ли изменилось за 30 лет? Практически ничего. Люди продолжают страдать, болеть, попадать в сложные ситуации, мучаться от одиночества. И «Каритас» по-прежнему спешит им на помощь. Сегодня «Каритас» Преображенской епархии осуществляет более тридцати проектов в девяти городах Сибири, в которых занято порядка трехсот сотрудников и добровольцев. «Каритас» работает с одинокими мамами и кризисными семьями с малолетними детьми, старается спасать детей, которым грозит аборт, помогает детям из неблагополучных семей и детям из семей мигрантов, кормит голодных в благотворительных столовых и оказывает поддержку бездомным, обучает уходу за тяжелобольными, оказывает содействие в преодолении чрезвычайных ситуаций. Десять с лишним тысяч человек получают помощь ежегодно. Каков Каритас сейчас? Молодой и опытный, стабильный и постоянно развивающийся, но, главное, неравнодушный и старающийся изменить мир к лучшему. Ведь милосердная любовь и сегодня является самой востребованной ценностью, способной уврачевать все раны и помочь встать на ноги нуждающимся.

По окончании песочного шоу вниманию гостей и зрителей был предложен спектакль «Маленький принц», поставленный силами педагогов и детей из различных клубов и творческих коллективов «Каритас» по аллегорической повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

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Затем настала пора поздравительных приветствий. Первым взял слово Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт, занимающий также пост Президента «Каритас».

Он подчеркнул, что в каком-то смысле «Каритас» есть сама Католическая Церковь, а Католическая Церковь – это и есть Каритас. По-латыни caritas означает «милосердная любовь». И с самого первого момента своего существования Церковь возвещала миру милосердную любовь и творила дела милосердия. Очень скоро апостолы обнаружили, что непосредственно совмещать служение Слова и благотворительность является затруднительным, а потому учредили специальную «благотворительную структуру» представленную на тот момент семью диаконами. По словам Матери Терезы, оказывая помощь нуждающемуся, мы видим в его лице Самого Иисуса Христа. В этой связи Владыка выразил свою глубокую благодарность всем людям, причастным к работе «Каритас», без которых благотворительная деятельность католической общины попросту не была бы возможной.

Генеральный консул Германии в Новосибирске господин Бернд Финке сердечно поздравил юбиляров и сказал, в частности, следующее: «Каритас – это название говорит само за себя. Тридцать лет Каритас – это тридцать лет служения из любви к ближнему для мужчин и женщин, для молодых и пожилых, для местных жителей и иностранцев независимо от происхождения, статуса и религии». Дипломатический представитель Германии в столице Сибири поблагодарил сотрудников сибирского «Каритас» за их самоотверженные труды: «Спасибо, что вы показываете нам, как это быть христианином. Спасибо за пример, который вы подаете. Если бы вас не было, надо было бы быстро вас придумать! Всего хорошего и большого благословения в вашей дальнейшей работе в винограднике Господнем! И еще раз: сердечные поздравления с тридцатилетием!».

Далее со словами приветствий выступили представители городских властей, общественных организаций и многочисленных партнеров «Каритас». А в заключение всем участникам и гостям торжества был предложен вкуснейший фуршет.



Некоторые моменты прошедшего в стенах офиса епархиального «Каритас» праздника – в большом фоторепортаже его сотрудников Юлии Шулус и Дарьи Елозы: