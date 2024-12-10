«Каритас» обнародовала данные о гуманитарном кризисе в Судане

Итальянская благотворительная организация «Каритас» обнародовала данные о тяжёлом гуманитарном кризисе в Судане. Передает русская служба Vatican News.

Вооружённый конфликт, который разразился в 2023 году и продолжается уже более полутора лет, значительно обострил гуманитарную ситуацию в стране: люди сталкиваются с насилием, продовольственной катастрофой, нехваткой медицинской помощи и эпидемиями, в том числе холеры.

Судан, по данным ООН, переживает один из самых серьёзных гуманитарных кризисов в мире. Более половины населения страдает от нехватки продовольствия. Около 8 миллионов человек находятся на пороге смерти от голода, а более 700 тысяч уже стали его жертвами. В зоне особого риска — дети: более 3 миллионов малышей до пяти лет и порядка миллиона будущих мам страдают от серьёзного недоедания.

Кроме того, почти 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома; более 3 миллионов из них нашли убежище в соседних странах — Египте, Южном Судане, Чаде и Ливии. В результате на сегодняшний день каждый седьмой вынужденный переселенец в мире — гражданин Судана, при этом число беженцев продолжает увеличиваться примерно на 20 тысяч человек ежедневно.

В ответ на гуманитарный кризис итальянская организация «Каритас» реализует программу помощи, направленную на поддержку людей как внутри Судана, так и в соседних странах. Она продолжает предоставлять финансовые средства и организовывать обеспечение водой, гигиеной и питанием. Более 20 тысяч человек в Судане уже получили помощь в виде денежных средств и санитарно-гигиенических принадлежностей. В Южном Судане и Чаде, где обстановка также остаётся крайне сложной, помощь была оказана более 40 тысячам беженцев.

Организация «Каритас» поддерживает призывы гражданского общества и поместной епископской конференции о прекращении огня и обеспечении безопасного доступа гуманитарных организаций. «Каритас» подчеркивает необходимость увеличения финансирования гуманитарных программ, поскольку текущие ресурсы не покрывают всех потребностей.

Ситуация в Судане продолжает оставаться крайне напряженной, и международная помощь — единственная надежда для миллионов, оказавшихся в этой тяжёлой ситуации.