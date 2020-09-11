«Каритас» бьет тревогу: Швейцария в прошлом году экспортировала рекордное количество оружия

В 2019 году Швейцария экспортировала оружие и боеприпасы в 71 страну мира на общую сумму 728 миллионов франков: это рекордная цифра после 1938 года. Для швейцарского отделения католической организации «Каритас» речь идет о тревожных данных.

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Руководитель Департамента политики развития «Каритас» Патрик Берлингер выступил в связи с этим со специальным заявлением на страницах «Альманаха», ежегодного издания швейцарского отделения благотворительной организации. Он задается вопросом, насколько швейцарская политика совместима с кооперацией в развитии беднейших стран: «Экспорт Берна в конфликтные регионы, такие как Аравийский полуостров, или в крайне бедные страны, например, Бангладеш, а также в зоны, где наблюдаются тяжкие нарушения прав человека, находится в противоречии с целями развития, объявленными Швейцарией».

По последним данным, швейцарское оружие использовалось в военных действиях в Йемене, а также усугубило конфликт между Индией и Пакистаном. «Такая страна, как Швейцария, — подчеркивает Берлингер, — любящая считать себя важным миротворческим деятелем, должна систематически воздерживаться от вредоносного военного экспорта». Продажа оружия, отмечает представитель «Каритас», не только наносит ущерб народам, но и подрывают международную дипломатию и драгоценное участие Швейцарии в области развития беднейших стран.