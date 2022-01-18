Кардиналы написали совместное письмо к Экуменической неделе

«Молитесь за единство, молитесь за Синод», — призвали ватиканские кардиналы Курт Кох и Марио Грек. Их послание было приурочено к нынешней Неделе молитв о христианском единстве, которая проходит с 18 по 25 января, сообщает Vatican News.

В совместном письме, опубликованном в Ватикане 17 января 2022 г. и адресованном всем епископам, которые отвечают за экуменизм, Председатель Папского совета по содействию христианскому единству и Генеральный секретарь Синода епископов сформулировали предложения по экуменическому измерению Синодального процесса в Поместных Церквях.

Кардиналы написали: «И синодальность, и экуменизм — это процесс сосуществования»; «Поскольку экуменизм можно понимать как «обмен дарами», одним из даров, которые католики могут получить от других христиан, является их опыт и понимание синодальности».

По мнению иерархов, тема нынешней Недели молитв «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2:2), предложенная Советом Церквей Ближнего Востока, является хорошим поводом для продвижения идеи христианского единства в рамках общих молитв о Синоде.

Размышляя об этом, оба кардинала утверждают: «Со времен мудрецов христиане путешествуют вместе (синодос), ведомые одним и тем же небесным светом и сталкиваясь с одной и той же мирской тьмой. Они также призваны вместе поклоняться Иисусу и открывать свои сокровища. Признавая нашу потребность в сопровождении и многочисленные дары наших братьев и сестер во Христе, мы приглашаем их путешествовать с нами в течение этих двух лет и искренне надеемся, что, «открывая наши сокровища», мы сможем поделиться с разными христианскими общинами дарами Святого Духа, призванными укрепить и объединить всех».

Обращение кардиналов завершается особой молитвой.