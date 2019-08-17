Кардиналов-выборщиков стало на одного меньше
16 августа 2019 г. кардиналу Шону Бэптисту Брейди, архиепископу Армы на покое, исполнилось 80 лет.
Будущий высокий церковный иерарх родился в городе Драмкалпине, графство Каван, в северо-восточной части центральной Ирландии. Образование получил в Папском Латеранском университете. Стал священником в 1964 г. После защиты докторской диссертации в области канонического права осуществлял пастырское и преподавательское служение на родине. С 1980 по 1993 год был вице-ректором Папской Ирландской коллегии в Риме. В 1994 г., получив епископскую хиротонию, был назначен архиепископом-коадъютором Армы, а спустя два года стал ординарием этой архиепархии, который, по сложившейся традиции, носит также титул Примаса всей Ирландии. С 1996 по 2014 год был председателем Конференции епископов Ирландии. В 2007 г. Папа Бенедикт XVI возвел его в кардинальское достоинство. В связи с достижением 75-летнего возраста ушел на покой: Папа Франциск принял его прошение об отставке 8 сентября 2014 г.
По достижении кардиналом Шоном Брейди 80-летнего возраста он лишился права голоса на выборах нового Папы. Теперь из 216 членов коллегии кардиналов выборщиками являются 118 пурпуроносных иерархов.
По материалам Vatican News
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