Кардинал Шёнборн возглавит беатификацию эстонского мученика

17 мая 2025 года в Таллине состоится беатификация архиепископа Эдуарда Профитлиха SJ, погибшего в тюрьме. Церемонию возглавит кардинал Кристоф Шёнборн.

По данным Таллиннской епархии, Папа Франциск поручил кардиналу Вены Кристофу Шёнборну провести церемонию беатификации эстонского архиепископа-мученика. В декабре 2024 года Понтифик признал мученичество иезуита, который происходил из немецкой епархии Трира.

«Мы отдаем дань уважения архиепископу Эдуарду Профитлиху как героическому свидетелю веры во времена советских гонений, который отдал свою жизнь, чтобы остаться верным Христу», — отметил епископ Таллина Филипп Жан-Шарль Журдан, подчеркнув, что девизом будущего блаженного были слова «Вера и мир».

Архиепископ Профитлих родился в 1890 году в Биресдорфе в Рейнланд-Пфальце. С 1930 года он служил приходским священником в Таллине, а в мае 1931 года был назначен апостольским администратором в Эстонии. В 1936 году он получил епископское рукоположение и титул архиепископа.

Во время Второй мировой войны, после присоединения Эстонии к Советскому Союзу в 1940 году, архиепископ отказался от возможности вернуться в Германию и остался со своей паствой. В 1941 году он был арестован и приговорен к расстрелу в Кирове, Россия. 22 февраля 1942 года архиепископ умер в тюрьме, не дождавшись приведения приговора в исполнение.

Беатификация архиепископа Профитлиха станет первой беатификацией в истории Католической Церкви в Эстонии и одной из первых в странах Северной Европы с XVI века. Процесс беатификации, начавшийся в 2003 году, является свидетельством признания Церковью исключительной жизни и верности Богу этого пастыря.



Источник: «Общество Иисуса – Иезуиты в России и СНГ»