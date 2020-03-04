Кардинал Шёнборн оставит руководство Конференцией епископов Австрии

Архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн уйдет 17 марта в отставку с поста председателя Конференции епископов Австрии, который он занимал в течение 22 лет. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch

О своем решении кардинал, которому 22 января исполнилось 75 лет, заявил 2 марта в беседе с австрийским агентством Kathpress. Он добавил, что еще осенью уведомил о своем предстоящем уходе руководство Епископской конференции. Новый глава конференции будет избран на пленарной ассамблее, которая пройдет 16-19 марта в Пфонсе близ Инсбрука. Австрийские епископы также обсудят постсинодальное Апостольское увещание Папы Франциска «Querida Amazonia» и ряд других актуальных вопросов.

Кристоф Шёнборн известен не только как видный иерарх, но и как выдающийся теолог. По благословению Папы Иоанна Павла II он руководил составлением нового Катехизиса Католической Церкви. Кардинал принимает активное участие в диалоге с Православной Церковью. Архиепископом Венским он является с 1995 года. В кардинальское достоинство был возведен в 1998 году, тогда же возглавил национальную Епископскую конференцию.