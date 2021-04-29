Кардинал Сандри в интервью La Repubblica прокомментировал заявление президента Украины

Префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри в беседе с итальянской газетой La Repubblica прокомментировал сделанное ранее в интервью этому изданию заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Ватикан может стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу.

По словам Сандри, он, как глава Конгрегации, «не знает о возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикане». При этом кардинал отметил, что уже существует Минская группа, которая занимается посредничеством, «любая поддержка со стороны Святейшего Престола может иметь место в рамках этой работы», и что было бы хорошо, если бы Папа Римский Франциск «мог внести свой вклад, как он делал в прошлом в иных ситуациях — я думаю, например, о встрече, которую он провел с авторитетным шиитским шейхом Аль-Систани в Ираке, и другие подобные встречи».

Далее кардинал уточнил, что «в целом, когда просят о помощи в содействии миру и примирению, Св. Престол никогда не отступает». «Папа Франциск уже сделал несколько призывов по Украине, выражая сильную надежду на то, что можно будет избежать роста напряженности и что будут предприняты жесты, способные укрепить взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые так необходимы и так желательны. Его усилия в этом направлении обязательно будут продолжаться», цитирует REGNUM слова высокопоставленного ватиканского иерарха.