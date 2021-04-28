Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным

Ватикан стал бы идеальным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Reppublica.

Текст опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — ответил Зеленский на вопрос журналиста, мог бы подойти Рим или Ватикан для встречи.

Он пояснил, что Св. Престол является «глобальным моральным авторитетом», который выполняет роль посредника, так как «является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта».

«Папа Римский по своему призванию является пророком мира. В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов», — заявил Зеленский.

В интервью он также выразил уверенность в том, что встреча с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Донбассе состоится. Пока порядок встречи, место и время остаются не определены, напомнил Зеленский, определенность появится, когда начнутся возможные прямые консультации.

«Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку уже отдал», — подчеркнул украинский президент.

На прошлой неделе украинский лидер в видеообращении предложил российскому коллеге «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, но добавил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.

В понедельник президент Украины заявил, что все идет к тому, что встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. В Кремле подтвердили, что администрации глав государств находятся в постоянном контакте

По материалам РБК и РИА Новости