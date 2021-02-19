Кардинал Сандри о Восточных Католических Церквах

Префект Конгрегации по делам Восточных Католических Церквей кардинал Леонардо Сандри в своем интервью ватиканским медиа рассказал об истории, деятельности и задачах возглавляемой им дикастерии Римской Курии.

Не иконы, свечи и дым ладана, возносящийся в ходе литургических обрядов, а мистическое Тело Иисуса Христа, зачастую израненное и кровоточащее, нуждающееся в особой заботе, пребывает в центре внимания и ответственности Конгрегации по делам Восточных Католических Церквей, которую в настоящее время возглавляет кардинал родом из Аргентины Леонардо Сандри. Речь идет о курировании древних Поместных Церквей, которые, сохраняя свои многообразные обрядовые особенности, находятся в полном единстве с Церковью Рима.



Забота Папы о Восточных Католических Церквах

В чем именно в наше время проявляется забота Римского Первосвященника о Восточных Католических Церквах? Так звучал первый заданный кардиналу вопрос. «Я думаю, что нам следует вспомнить то событие, когда перед Святой Мессой по случаю начала своего понтификата Папа Франциск отправился помолиться в базилике Святого Петра перед мощами Первоверховного Апостола, и пожелал, чтобы его сопровождали все Патриархи и Верховные Архиепископы Восточных Католических Церквей. Тем самым было дано свидетельство нерушимому единству внутри Католической Церкви. Латинская Церковь является одной из Католических Церквей своего права, а Римский Папа, как Епископ Рима, хотя и является латинским епископом, охватывает своим уважением, попечением и заботой все Восточные Католические Церкви от Ближнего Востока и Индии до Восточной Европы включительно, как и все дочерние сообщества этих Церквей, рассеянные на обширных пространствах обеих Америк, а также Европы, Австралии и Океании», – ответил кардинал Сандри. Очевидным свидетельством такой заботы является учреждение церковных структур – епархий и экзархатов – Восточных Католических Церквей в странах, где живут их диаспоры, дабы их верные могли возрастать в своей родной литургической, духовной, богословской и дисциплинарной традиции, оставаясь при этом в полном единстве с Епископом Рима.

Далее префект Конгрегации по делам Восточных Католических Церквей подчеркнул, что восточные католики, как правило, оказываются вне канонической территории родной Церкви именно по причине вынужденной эмиграции вследствие войн, насилия, гонений, как и законного желания улучшить свое экономическое положение. Однако, переезжая на свою новую родину, эти верные и в дальнейшем сохраняют связь со своей Материнской Церковью. «Внимание Папы Франциска к миграционной реальности проявляется, в том числе, и через нашу дикастерию, через пастырское окормление мигрантов, откуда бы они ни прибыли раньше и куда бы ни намеревались отправиться в будущем. Но это не означает потакания процессу избавления от христиан, скажем, на Ближнем Востоке, что, вероятно, отвечало бы геополитическим интересам некоторых могущественных государств», – добавил кардинал, поясняя, что, прежде всего, следует добиваться реализации права христиан оставаться, жить и свободно исповедовать свою веру в родной стране.



Характерные черты Восточных Церквей

По словам кардинала Леонардо Сандри, при входе в храм одной из Восточных Церквей, нам прежде всего бросаются в глаза иконы, цветистое убранство, многочисленные горящие свечи, нас поражают древние литургические распевы и тому подобное. Однако не следует сводить это литургическое богатство христианского Востока к одним лишь музейным экспонатам. Христианский Восток – это, прежде всего, живые общины, которые отличаются от общин Латинской Церкви, но при этом переживают свою веру глубоко по-католически. Одной из важных характеристик, присущих Восточным Католическим Церквам, является их соборное устроение: важную роль в них играет Синод епископов, помогающий их предстоятелю – Патриарху или Верховному Архиепископу – управлять данной Поместной Церковью.

Другой особенностью ряда Восточных Католических Церквей является наличие у них женатого духовенства. С 2013 г., по завершении Пленарной ассамблеи Конгрегации по делам Восточных Католических Церквей, Римский Первосвященник разрешил женатым пресвитерам восточных обрядов осуществлять свое служение за пределами канонических территорий их Материнских Церквей (т.е. в диаспоре), что прежде было запрещено.

Актуальное состояние Ближнего Востока

Следующий вопрос касался актуального состояния тех территорий, на которые распространяется компетенция Конгрегации по делам Восточных Католических Церквей. На что кардинал Сандри ответил: «В ходе Генеральной ассамблеи Синода епископов 2010 года, посвященной проблематике Ближнего Востока, многие иерархи просили не использовать по отношению к ближневосточным христианам термин ‘меньшинства’, а говорить о ‘присутствии’, чтобы показать, что понятие ‘меньшинство’ и ‘большинство’ – как бы это ни было очевидным на статистическом уровне – не является ключом к пониманию их роли на Ближнем Востоке. Ведь, в действительности, речь должна идти о непрерывном христианском присутствии на этих землях, хотя в цифровом выражении оно и является лишь символическим перед лицом преобладающего большинства иноверного населения. Иначе это было только в первые века христианской эры… Однако постоянное христианское присутствие имеет и желает в будущем иметь характер свидетельства».

Очевидно, реалии, в которых ныне живут верные Восточных Католических Церквей на их канонических территориях весьма драматичны. Достаточно только вспомнить о ситуации в Сирии, где миллионы людей лишены крова над головой и возможности получать образование, не имеют доступа к медицинской помощи, лишены радости и надежды, шанса счастливо жить и любить… Они вынуждены бежать в Ливан и Иорданию, в Европу и Америку, ища спасения и убежища. «Но не следует забывать и реалии других регионов, например вызовы, связанные с тем, чтобы оставаться сегодня христианином в Индии, а также постоянную напряженность и вызванные ею страдания для населения Востока Украины», – добавил кардинал.



Помощь христианскому Востоку

В непростые времена пандемии Конгрегация по делам Восточных Католических Церквей, с согласия компетентных органов Римской Курии и в сотрудничестве с другими ватиканскими дикастериями, проявляет заботу о наиболее нуждающихся. «Используемые фонды сформированы в ходе сбора пожертвований для Святой Земли и благодаря ряду мелких благотворителей, оказавших посильную помощь. Дикастерия израсходовала более 700 тысяч долларов на приобретение санитарно-гигиенического и врачебного оборудования, включая аппараты для ИВЛ, для Иерусалима, Газы, Сирии, Ливана, Эфиопии, Эритреи, Ирака…», – сообщил префект Конгрегации, а далее упомянул и о многих других благотворительных инициативах, реализованных организацией R.O.A.C.O. в пользу народов христианского Востока, пострадавших от коронавирусной инфекции.

Говоря о сотрудничестве с организацией R.O.A.C.O. (Объединение организаций, оказывающих помощь Восточным Церквам), кардинал Сандри подчеркнул, что за период с 2015 г. по 2020 г. Конгрегация сумела собрать около 15 миллионов евро на финансирование порядка 290 проектов в пользу Восточных Католических Церквей. Так, например, Израилю досталось почти 2 млн. евро на 37 проектов, Индии – 2 млн. евро на 78 проектов, Кипру – 250 тыс. евро на 2 проекта, Палестине – 1.7 млн. евро на 31 проект, Ираку – 400 тыс. евро на 3 проекта, Украине – 1.2 млн. евро на 23 проекта и т.д. Кроме упомянутой существуют еще и другие организации, способствующие развитию Восточных Католических Церквей.

Папские коллегии для Восточных Католических Церквей

Кардинал Леонардо Сандри напомнил, что возглавляемая им Конгрегация имеет в своем ведении восемь Римских коллегий, в которые ежегодно поступают по 200-300 учащихся из различных Восточных Католических Церквей, дабы получить высшие научные степени в сфере богословия, философии, истории, канонического права и прочих. Именно Конгрегация по делам Восточных Католических Церквей выплачивает этим студентам стипендии, покрывающие расходы на их проживание, питание, обучение и духовную формацию. Речь в данном случае идет о больших расходах – не менее 3 млн. евро в год – однако, по словам кардинала, всё это является инвестицией в наше будущее. Конгрегация также оказывает помощь Папскому Восточному институту в размере не менее 1 млн. евро в год.



По материалам Vatican News