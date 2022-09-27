Кардинал Сандри: «хитон Христов» почти весь разодран

Префект ватиканского Департамента Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри совершил 26 сентября Божественную литургию византийского обряда по случаю праздника святого Нила, духовными наследниками которого являются монахи известного экзархического аббатства Святой Марии в Гроттаферрате близ Рима. Передает русская служба Vatican News.

Вверяя общину монахов заступничеству святого Нила, кардинал подчеркнул обязательство этой общины: «Хранить местную литургическую традицию и ходатайствовать за единство между Католической Церковью и Церквами православно-византийского мира».

Префект ватиканского ведомства отметил, что «хитон единства» между христианами «практически полностью разодран в мире Церквей византийской традиции, не находящихся в единении с Римом», что становится причиной страданий и налагает на монахов монастыря Святой Марии обязательство «еще больше возносить мольбу к Господу, дабы Он воззрел с небес и посетил взращенный Им виноградник, наполнив его Своим благословением».