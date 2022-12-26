Кардинал Ромеро предложил устроить встречу Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Марокко

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска на территории Африки могла бы стать посланием всем людям о поиске путей к миру, континент был бы замечательным местом для их встречи, сказал РИА Новости архиепископ Рабата и апостольский администратор Танжера кардинал Кристобаль Лопес Ромеро.

«Любое усилие, любая инициатива по достижению мира на Украине и во всем мире должна быть благосклонно воспринята и поддержана. Было бы замечательно, если бы Африка, а конкретнее Марокко, стало бы местом этой желанной встречи. Это стало бы посланием всему миру: в основном мусульманская страна примет у себя двух глав христианских церквей для совместного поиска путей к миру. Традиция гостеприимства и открытого и умеренного ислама типична для Марокко», – сказал РИА Новости кардинал Лопес.

Он отметил, что у него нет информации о возможной встрече Папы Франциска и Патриарха Кирилла, однако понтифик неоднократно выражал желание, чтобы эта встреча стала реальностью. Тем не менее, по мнению кардинала, необходимо признать, что эта идея – мечта, для воплощения которой нужно совпадение нескольких факторов: ясного и твердого намерения встретиться и поговорить, приглашения и приема со стороны Королевства Марокко, физических и духовных условий для диалога и других.

«Мы, христиане, живущие в Марокко, католики и православные, были бы очень рады и горды, если бы эта встреча состоялась», – заключил кардинал Лопес.