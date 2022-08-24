Кардинал Ранджит благодарит Папу за пожертвование семьям Шри-Ланки

«Память Папы о жертвах терактов в Коломбо и их семьях, которые страдают, глубоко трогает нас», — признался кардинал Малкольм Ранджит в интервью для Vatican News.

Иерарх сослался на недавно полученную помощь Святейшего Отца. 100 000 евро пойдут на покупку еды и оплату обучения детей, пострадавших от нападений на храмы, которые произошли в Шри-Ланке на Пасху 2019 года.

Архиепископ Коломбо сообщил, что во время визита в Ватикан Папа спросил его о ситуации в Шри-Ланке. Его беспокоила судьба тех, кто потерял своих близких во время терактов, но он также спросил о будущем страны, которая борется с социально-экономическим кризисом.

«Всего помощь получили 400 семей. Она была распределена и роздана в середине августа на торжественной церемонии, которую возглавил Апостольский нунций. Ещё мы выделили существенную сумму и на поддержку протестантской общины, верующие которой также погибли в терактах. Эти деньги пойдут на финансирование в том числе психологической помощи людям, которые в ней нуждаются», — сказал иерарх.

Он подчеркнул своевременность жеста Папы Франциска. Ситуация в стране тревожная из-за экономического кризиса, в результате которого многие семьи остались без работы и, следовательно, без дохода.

«Проблема возникла, в первую очередь, из-за ошибочной экономической политики и управления. Государству сейчас нужно платить другим странам за бесполезные проекты, продвигавшиеся предыдущими правительствами, причем — больше для личного обогащения, чем для развития и помощи основной массе населения. Эти проекты создали огромную долговую проблему в стране, и мы не знаем, как из нее выбраться. Уровень коррупции в нашей политической системе очень высок, и всего лишь лишь несколько человек, вернее, несколько семей, зарабатывают баснословно, а остальные семьи живут в условиях крайней нищеты. Мы больше не можем покупать основные продукты, такие как рис, чечевица, молоко, лекарства для больниц. Все нормировано, и этих товаров не хватает. Многие едят только раз в день, и таких людей около шести миллионов из двадцатидвухмиллионного населения страны. Больше всего, конечно, страдают дети. Поэтому мы создали специальный фонд, и часть этих денег все еще доступна, и мы продолжим заботиться об этих людях даже в будущем».

«С другой стороны, у наших граждан есть вопрос о справедливости по отношению к пасхальным терактам: спустя три года мы так и не знаем, кто стоит за этими нападениями и почему они были совершены. Для людей это очень важный серьезный вопрос, потому что они хотят знать правду. 269 ​​человек погибли тогда на Пасху, а затем ещё трое полицейских были убиты в результате другого взрыва, когда они пошли арестовывать некоторых из причастных к тому теракту. В результате чего общее число жертв составило 272 человека. Пока мы не получим четких ответов от расследования, ланкийцы не будут удовлетворены», — сказал кардинал.

Напомним, в пасхальное воскресенье, 21 апреля 2019 года, террористы обстреляли Национальную усыпальницу Святого Антония, церковь Святого Себастьяна в Негомбо и протестантскую общину в Баттикалоа. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Погибли 272 человека, более 500 получили ранения. Виновные в этой бойне пока не установлены.