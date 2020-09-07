Кардинал Пьетро Паролин к новым священникам: пастырь – это не взятая на себя роль, а образ жизни

5 сентября в римском храме Святого Евгения кардинал Пьетро Паролин преподал священническое рукоположение в 29-ти диаконам, принадлежащим к персональной Прелатуре Святого Креста и Дела Божия («Opus Dei»).

В своей проповеди госсекретарь Святого Престола отметил, что пастырь – это человек, указующий путь всему стаду, но в евангельском смысле его призвание имеет еще более широкий характер: быть пастырем значит не просто выполнять некую, пусть и значимую роль, а вести определенный образ жизни: «Пастырь живет не так, как ему комфортно, но как лучше для стада; находится не там, где ему хочется, но там, где живет его стадо. Он перемещается вместе со стадом, проводит с ним дни и ночи. Он не просто водит за собой стадо, он без остатка погружается в него».

Тем самым, по словам кардинала Паролина, функция пастыря касается в первую очередь не управления, а самой жизни. Неслучайно Иисус охарактеризовал пастыря как того, кто «полагает жизнь свою за овец». «Вы будете призваны в первую очередь не ‘делать что-то’…, но дарить жизнь, делиться ею», – подчеркнул ближайший сотрудник Папы и добавил, что только так и можно действовать «in persona Christi»: не только преподавать Таинства, но и самому становиться воплощением образа Иисуса. «Священник – это воистину второй Христос», – любил говаривать святой Хосемария Эскрива, основатель «Opus Dei», – напомнил кардинал Паролин.

Высокий иерарх сделал особое ударение на том, что быть пастырями – это значит быть свидетелями милосердия. Христос пришел, чтобы найти нас именно там, где мы потерялись, среди «темных долин греха и смерти»: Он взял на Себя наши грехи, разделил с нами нашу смертность, пожертвовал Своею жизнью за кресте, и именно таким образом искупил нас, по Своей милосердной любви собрал нас всех вместе и взвалил на Свои плечи, а священники должны последовать этому примеру.

Госсекретарь Святого Престола также призвал неопресвитеров нести народу «слова Жизни», всегда и везде провозглашать «красоту Спасения“, стать «посланниками милосердия», носителями прощения, быть простыми и непритязательными миссионерами, в любой ситуации готовыми устремиться навстречу людям и привести в этот мир Иисуса Христа.

По материалам Vatican News