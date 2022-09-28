Кардинал Паролин: ситуация на Украине говорит о приближении мира к пропасти ядерной войны

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что угрозы о применении ядерного оружия, звучащие на фоне конфликта на Украине, «показывают, насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны». Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Vatican News.

«Пока существует ядерное оружие, мы не можем исключить возможность его применения, которое угрожает самому существованию человечества», — заявил кардинал в Штаб-квартире ООН по случаю отмечавшегося 26 сентября Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

По словам прелата, конфликт на Украине спровоцировал «отвратительные угрозы применения ядерного оружия», что показывает, «насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны».

В понедельник Папа Римский заявил, что использование атомной энергии в военных целях является преступлением против человеческого достоинства и «любого возможного будущего» людей. Ранее Понтифик называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться.

В ноябре 2019 года Папа Франциск совершил Апостольскую поездку в Японию. Ее главной темой также стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Тогда Папа побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности его использования.

Цитируя речь Папы 2019 года на церемонии у Мемориала мира в Хиросиме, кардинал Паролин отметил, что для достижения «полной ликвидации ядерного оружия требуется коллективный и согласованный ответ, основанный на взаимном доверии и учитывающий катастрофические гуманитарные и экологические последствия применения ядерного оружия». Ибо, пока это оружие существует, нельзя исключать возможность его применения, а значит имеет место «страшная угроза для самого существования нашего общего дома».