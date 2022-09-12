Кардинал Паролин: религиозный конгресс в Казахстане – шанс на мир

В преддверии поездки Папы Франциска в Казахстан госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин дал интервью Радио Ватикана, подчеркнув, что в центре предстоящего события будет послание о мире, передает русская служба Vatican News.

Съезд религиозных лидеров, в котором примет участие Святейший Отец, воспринял в качестве модели День молитвы о мире во всем мире, созванный святым Иоанном Павлом II в Ассизи в 2002 году. Этот день проводился для того, чтобы заявить о позитивном вкладе религий в диалог и согласие между народами, напомнил иерарх.

Также, по словам кардинала, на мирный характер этого папского путешествия указывает и его девиз: «Посланники мира и единства».

В интервью госсекретарь Ватикана отметил, что дипломатические отношения между Святейшим Престолом и Республикой Казахстан можно описать двумя словами: «регулярные и плодотворные». Святейший Престол участвовал во всех предыдущих съездах лидеров мировых и традиционных религий, и ее делегации возглавляли кардиналы.

Казахстан – это первая центральноазиатская страна, подписавшая двустороннее соглашение со Св. Престолом, и первая страна региона, которую посетил Папа Римский (в 2001 году).

Во время недавнего визита в Ватикан министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди был подписан Меморандум о сотрудничестве между Университетским медицинским центром Казахстана и больницей «Бамбино Джезу», а также Меморандум о сотрудничестве между Институтом востоковедения им. Сулейманова и Ватиканской апостольской библиотекой.

Кроме того, по итогам проходящих в настоящее время переговоров Святейший Престол и Казахстан собираются подписать Соглашение о выдаче виз и видов на жительство католическим миссионерам, несущим служение в Казахстане.

В ходе Апостольской поездки Папа Франциск встретится с поместной католической общиной. По словам кардинала Паролина, Католическая Церковь в Казахстане является «малочисленной, но значимой реалией».