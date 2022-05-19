Кардинал Паролин пояснил суть реформы Римской Курии

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил на научном семинаре в Папском Латеранском университете, посвященном новой апостольской конституции Praedicate Evangelium о реформе Римской Курии. Передает русская служба Vatican News.

Этот документ – подчеркнул кардинал Паролин – «привел к осуществлению основных целей, поставленных с самого начала нынешним понтификатом», а необходимость реформы Римской Курии была выражена кардиналами еще во время Всеобщих конгрегаций, предваривших конклав 2013 года.

Апостольская конституция, обнародованная 19 марта этого года, — это «инструмент, посредством которого сделана попытка гармонизировать изменения в Римской Курии, которые были произведены ранее и действовали уже в ходе этого понтификата», пояснил госсекретарь. В документе Папы Франциска воспроизводится опыт предыдущей апостольской конституции о Римской Курии – Pastor Bonus Папы Иоанна Павла II, изданной в 1988 и вобравшей в себя перемены, произошедшие начиная с 1979 года.

Кардинал-госсекретарь остановился на двенадцати основных критериях служения в Римской Курии, перечисленных в новой апостольской конституции Папы Франциска. Эти критерии, отметил Паролин, «являются для Церкви ценностью общего характера». Они «представлены как факторы, стоящие во главе организационной реформы куриальных учреждений, и вместе с тем они представляются руководящими критериями, призванными направить и значительно обновить всю ее деятельность».

Среди этих критериев Паролин выделил несколько групп. Одна из них касается «церковного общения в управлении», что проявляется, в частности, в единстве внутри Коллегии епископов. Отметив, что Римская Курия «не является главной структурой Церкви», тем не менее именно она соответствует служению святого Петра и поэтому олицетворяет собой «постоянное и видимое начало и основу единства между епископами». Деятельность и структура Римской Курии «не должны восприниматься лишь функционально, как осуществление власти первенства в узком смысле, — ее задание должно быть вписано в коллегиальный процесс пастырского управления Церковью», и здесь необходимо «соблюдать необходимое равновесие».

Далее Паролин назвал такие критерии служения в Римской Курии, как сотрудничество между ее ведомствами, а также «усовершенствование на личном уровне», что касается непосредственно людей, работающих в Курии. Согласно Папе Франциску, обновление людей имеет приоритетное значение по отношению к обновлению структур. Причем речь идет не о смене персонала, а об изменении менталитета и обращении. В этом направлении уже было сделано многое, пояснил Паролин и привел в пример духовные упражнения и проповеди для сотрудников Римской Курии. Новая апостольская конституция перечисляет такие критерии отбора персонала, как «вселенскость», личная и профессиональная порядочность, а также осознание своей работы в учреждениях Святейшего Престола как духовной миссии. В особенности кардинал Паролин подчеркнул интернациональный характер Курии: насколько это возможно, в ней должны быть представлены различные регионы мира, отражая вселенскость Церкви. Кроме того, персонал должен быть отобран согласно «объективным и прозрачным критериям», а клирики, поступающие на работу в Курию, должны иметь достаточный опыт пастырской работы. Отмечается также профессионализм и компетентность, которые, безусловно, совершенствуются с опытом работы, однако должны наличествовать уже в момент поступления на службу. Все сотрудники Курии призваны осознавать свое участие в «попечении обо всех Церквах», свойственное кафедре святого Петра, и быть глубоко убежденными, что их труд влечет за собой церковную ответственность, которую необходимо нести в духе подлинной веры.

Затем кардинал Паролин остановился на своем куриальном ведомстве, то есть на Госсекретариате Ватикана. Он уточнил, что Госсекретариат структурирован иначе, нежели остальные учреждения Курии, однако является «юридически равным» со всеми остальными ведомствами, перечисленными в апостольской конституции. Госсекретариат призван исполнять свою миссию, вовлекая другие ведомства и учреждения, в духе взаимного сотрудничества. Вероятные конфликты полномочий в этих случаях разрешает Апостольская сигнатура.