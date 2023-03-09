Кардинал Паролин открыл работу «Кафедры странноприимства»

«Кафедра странноприимства» открылась 6 марта в городке Сакрофано недалеко от Рима: речь идет об образовательном семинаре, вдохновленном харизмой и наследием священника Франческо Бузинеллы, основателя волонтерской общины Fraterna domus, которая продвигает дух гостеприимства. Сообщает русская служба Vatican News.

Семинар в Сакрофано посвящен злободневной теме приема мигрантов, дебаты вокруг которой обострились после землетрясений в Сирии и Турции и недавней трагедии в Кутри, где в результате крушения судна погибли более 70 мигрантов.

«Шок и стыд, чувства, которые все мы испытываем перед лицом смерти мужчин, женщин и множества детей, не должны быть поспешно забыты», — говорится в презентации «Кафедры странноприимства», основная цель которой – евангелизация межличностных и социальных отношений, чтобы ответить на человеческую потребность в гостеприимстве, в тех, кто может выслушать, понять и поддержать.

По случаю открытия семинара Святейший Отец приветствовал его организаторов и участников и высоко оценил работу волонтеров, заботящихся о мигрантах. «Святейший Отец, — говорится в телеграмме за подписью госсекретаря Паролина, — призывает воспринимать присутствие многих братьев и сестер мигрантов как возможность человеческого роста, встречи и диалога между культурами и религиями».

Работы семинара открыл кардинал Паролин. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что после трагедии в Кутри Церковь предложила обществу целый ряд идей, которые можно было бы иметь в виду в процессе пересмотра миграционной политики в Италии. «Необходимо прежде всего более позитивное отношение, — мы же, к сожалению, охвачены страхом», — отметил иерарх.

Со своей стороны преподаватель «Кафедры странноприимства» Маурицио Амброзини, доцент миграционной социологии в Миланском университете, отметил, что отношение к мигрантам во многом зависит от того, как мы на них смотрим. В этом смысле мобилизация итальянского общества в пользу украинских беженцев, является показательным примером, доказывающим, что общество способно взглянуть на мигрантов иначе, без страха и подозрительности. Амброзини отметил, что речь идет о 170 тысячах беженцев, — в то время как за тот же год морскими путями в Италию прибыли немногим более 100 тысяч мигрантов из других стран, из них 72 тысячи подали запрос на убежище. Общественное мнение восприняло это как проблему, однако итальянцы сумели преодолеть этот взгляд по прибытии 170 тысяч украинских беженцев.

Комментируя реакцию общества на слова Папы во время «Ангелуса» — о том, что нужно остановить торговцев людьми, — Амброзини заметил, что некоторые, остановившись на этой фразе, интерпретировали призыв Папы в духе риторики закрытия границ, однако Святейший Отец сказал гораздо больше, призвав к помощи людям, к братству. Папа призвал также «молиться и плакать», напомнил Амброзини, критикуя выборочную политику Frontex, агентства Евросоюза по сотрудничеству в осфере безопасности внешних границ.