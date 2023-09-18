Кардинал Паролин: необходимо укреплять дух примирения в дорогом словацком народе (+ ФОТО)

С 14 по 16 сентября 2023 года по приглашению Конференции епископов Словакии государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин посетил с официальным визитом Словацкую Республику.

В четверг 14 сентября кардинал Пьетро Паролин вылетел из Ватикана в Вену, откуда совершил переезд в Словакию. На пограничном переходе Яровце – Китзее его приветствовали представители Апостольской нунциатуры, поместного епископата и правительства Словацкой Республики, после чего гость прибыл в Апостольскую нунциатуру в Братиславе. Затем состоялась встреча с премьер-министром Словацкой Республики Людовитом Одором и президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

После обеда со словацкими епископами государственный секретарь Ватикана встретился с председателем Словацкого Национального Совета Борисом Колларом и освятил статуи святых Кирилла, Мефодия и Горазда на территории Братиславского Града.

В своем слове перед собравшимися кардинал Паролин подчеркнул «хорошие и очень крепкие отношения между Святейшим Престолом и Словакией, основанные на большом взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве». Он также упомянул три визита Папы Иоанна Павла II (в 1990, 1995 и 2003 гг.) и визит Папы Франциска, которому «был представлен проект композиции из трех статуй, а сегодня мы являемся счастливыми свидетелями его завершения».

Государственный секретарь Св. Престола также рассказал об основной миссии св. Кирилла и Мефодия, которая должна была «познакомить славянские народы с Евангелием. Однако их метод евангелизации был совершенно новым в истории христианства. Кирилл и Мефодий положили начало процессу инкультурации веры». Интересен и их подход, когда они «вступали в диалог с культурой славянских народов и посредством слушания и служения интегрировались в культурную динамику того времени. Они вступили в диалог с культурой, объединили веру и культуру, и посредством образовательных и научных достижений принесли плодотворное развитие христианству и обществу».

Кардинал Паролин процитировал кардинала Йозефа Томко, который говорил: «В культуре и традициях Словакии святые Кирилл и Мефодий представляют собой постоянный благодатный поток, способный обновлять энергию и ценности в различных областях, таких как вера, культура, литература, искусство и даже сознание национальной идентичности».

Кирилл и Мефодий также внесли свой вклад в гражданское и культурное единство, продолжил госсекретарь Ватикана, добавив: «Быть ​​христианином сегодня – значит быть творцом взаимного гармоничного единения в Церкви и обществе» (Slavorum Apostoli № 27).

В качестве примера он выбрал реку Дунай, как символ гармонии и единства. В заключение иерарх напомнил слова Папы Франциска, сказанные им 13 сентября 2021 года в Братиславе: «…история призывает Словакию быть посланием мира в сердце Европы. И обо всем этом свидетельствует большая синяя полоса на вашем флаге, символизирующая братство со славянскими народами».

Вечером кардинал-госсеркетарь перебрался в собор Св. Мартина в Братиславе, где при участии нескольких епископов и Апостольского нунция в Словакии архиепископа Николы Джирасоли возглавил торжественную Святую Мессу по случаю 20-летия Апостольского визита св. Иоанна Павла II. в Словакию и беатификации епископа Василя Хопко и сестры Зденки Шелинговой. Он передал всем приветствие от Папы Франциска. «Папа постоянно хранит в своем сердце живое воспоминание об Апостольском путешествии в Словакию, которое состоялось ровно два года назад. Его слова и дела продолжают находить отклик в сердцах верующих и всего словацкого народа», — сказал кардинал Паролин в своей проповеди.

***

В пятницу 15 сентября высокий гость посетил Шаштин, где был предстоятелем и проповедником Святой Мессы перед базиликой Богородицы Семи Скорбей в рамках Национального паломничества к Деве Марии.

В этот день словацкие верующие отмечали большой праздник — День Девы Марии Скорбящей. Папа Римский в 1966 году официально признал Деву Марию Скорбящую святой покровительницей Словакии. Перед Святой Мессой кардинал-госсекретарь и епископы помолились той же самой молитвой, которой они молились вместе с Папой Франциском два года назад.

Из Шаштина кардинал Паролин вернулся в Братиславу, откуда далее отправился в Кошице.

В Кошице, этом восточном мегаполисе страны, он освятил центр приема и интеграции украинских беженцев и встретился с украинской общиной. В Кошице он также посетил греко-католический собор Рождества Пресвятой Богородицы и римо-католический кафедральный собор Св. Алжбеты, где была отслужена вечерня.

В своей проповеди на вечерне кардинал Паролин говорил о синодальности:

«Братья и сестры, давайте и дальше идти вместе, потому что, идя в одиночку, мы рискуем заблудиться и пойти неверным путем. Когда мы идем вместе, прежде всего, у нас есть возможность встретиться друг с другом. Эта встреча создает доверие и взаимное уважение и позволяет нам помогать друг другу, делает нас мужественными, освобождает нас от всех предрассудков, открывает нам возможность принять всех, не исключая никого, и позволяет нам быть покрытыми мантией Девы Марии, Которая держит нас рядом с Собой, и это защищает нас, всегда сохраняя надежду».

Государственный секретарь Святейшего Престола также вспомнил недавно почившего словацкого кардинала:

«В крипте этого собора похоронен Его Высокопреосвященство кардинал Йозеф Томко, которого Господь призвал к себе в прошлом году и столетие со дня рождения которого мы будем отмечать в следующем году 11 марта. Кардинал Томко был не только выдающимся служителем Святейшего Престола, занимавшим самые высокие ответственные посты во Вселенской Церкви, но также верным и образцовым свидетелем словацкой духовной и национальной идентичности».

Затем кардинал Паролин частным образом посетил могилу покойного кардинала Томко, где некоторое время побыл в молитве.

***

В заключительный день — в субботу 16 сентября — госсекретарь Св. Престола прибыл в Клокочов, который является самым значимым богородичным паломническим местом Кошицкой греко-католической епархии. Будучи паломником, во время крестного хода он почтил список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, чудесно пролившей слезы более 350 лет назад.

Молитву акафиста возглавили епископ-эмерит Кошицкий Милан Хаутур и епископ-эмерит Торонто Андрей Пацак. Кульминацией пешего шествия стало прибытие к греко-католическому храму Успения Пресвятой Богородицы.

Кардинал Паролин преподнес месту паломничества серебряную розу. В 2020 году Дикастерия Восточных Церквей по инициативе Греко-Католической, Римско-Католической и Православной Церкви объявила Деву Марию Клокочовскую покровительницей местного региона Земплин.

Образ Божией Матери из Клокочова был представлен Папе Франциску в Риме 29 июня 2021 года, а затем Папа торжественно короновал его во время своего визита в Прешов (в сентябре 2021 года).

Во время Божественной литургии св. Иоанна Златоуста кардинал Паролин рассказал о глубоком отношении Папы Франциска к благодатному плачущему образу Девы Марии Клокочовской и добавил:

«Братья и сестры, сейчас мы переживаем очень трудное время, потому что бушуют войны и люди страдают. Видя эту боль, Дева Мария продолжает проливать слезы, полные сострадания и милосердия. Богоматерь плачет из-за множества военных конфликтов, заливающих мир кровью. Пресвятая Дева плачет, потому что многие христиане во многих уголках мира сталкиваются с гонениями за свою веру. Богоматерь плачет, когда видит так много бедных, беженцев и бездомных, которые нуждаются в нашей помощи».

После окончания Божественной литургии государственный секретарь Ватикана благословил новое место паломничества в Клокочове. Затем он переехал в Кошице, откуда улетел обратно в Рим.

По материалам Vatican News и tkkbs.sk