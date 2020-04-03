Кардинал Паролин: если все колокольни мира будут ежедневно звонить в одно и то же время, это станет знаком единства в период самоизоляции

Если колокольни всех церквей мира будут ежедневно звонить в течение одной минуты в одно и то же время, это станет призывом к общей молитве в нынешний период изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Такое предложение высказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью с главным редактором Дикастерии по коммуникации Андреа Торинелли 2 апреля. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Перед лицом пандемии возникает реальная потребность молиться «всем вместе», убежден «второй человек в Ватикане». Несмотря на чрезвычайную ситуацию, несмотря на страх не нужно «замыкаться на себе», считает он. «Даже в нынешней драматической ситуации существуют способы самовыражения – например, через музыку, песню – чтобы быть всем вместе, – сказал высокий иерарх. – Мне бы очень хотелось, чтобы это – тем или иным способом – осуществлялось на приходах».

По словам кардинала, было бы очень хорошо, если бы во всех церквях, в одно и то же время – например, в полдень – в течение минуты звонили колокола. «Это стало бы призывом к общей молитве для тех, кто физически отдален друг от друга», – заявил Высокопреосвященный Пьетро Паролин. В этой перспективе кризис, свирепствующий сегодня в мире, мог бы дать «возможность почувствовать себя ближе друг к другу, считает госсекретарь Ватикана. Возможность «возрасти в духе солидарности», укрепить взаимопомощь стран и народов, всех жителей земли.

Кардинал Паролин заверил, что Святой Престол внимательно следит за ходом событий в мире. Он поддерживает связь с католическими общинами и помогает «по мере сил» тем, кто особенно тяжело страдает от коронавируса, – вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности.