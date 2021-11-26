Кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот возглавил Святую Мессу в московском Кафедральном соборе

Как мы уже сообщали, в Москве с трехдневным рабочим визитом находится председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот.

24 ноября он встретился с председателем Отдела внешних Церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом и духовным лидером российских мусульман муфтием Равилем Гайнутдином.

В четверг 25 ноября кардинал посетил Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, где возглавил Святую Мессу на латинском языке.

Ватиканскому иерарху сослужили архиепископ-митрополит Павел Пецци, сопровождающий кардинала в его поездке монсеньор Лучио Сембрано, секретарь Апостольской нунциатуры в РФ монсеньор Петр Тарнавский, настоятель собора отец Дмитрий Новоселецкий и другие священники. В своем заключительном слове кардинал Гиксот тепло поблагодарил участников богослужения и преподнес приходу памятный подарок – Розарий.

В последний день визита глава Папского Совета примет участие во встрече в Культурном центре «Покровские ворота», посвященной актуальности межрелигиозного диалога.



Информацией и фотографиями поделилась наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина