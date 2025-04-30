Кардинал Мауро Гамбетти совершил 4-ю заупокойную Мессу о Папе Франциске

«Какой из двух стилей мы олицетворяем на личном и институциональном уровне: овец или козлов?»: этот вопрос прозвучал 29 апреля в проповеди на заупокойной Мессе о новопреставленном Папе. Литургия совершалась в соборе Святого Петра, передает русская служба Vatican News.

Это была четвертая из девяти заупокойных Месс — novendiali, — и на этот раз на ней предстоятельствовал кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Его Святейшества для Государства Града Ватикан и архипресвитер Ватиканской базилики. К молитве о вечном упокоении для Папы Франциска на этот раз были приглашены в особенности каноники Папских базилик: каждая Месса из novendiali собирает особые категории Народа Божьего, призванные поочередно возносить литургическую молитву о новопреставленном Вселенском архиерее. Эта Месса, как и некоторые другие novendiali, была открыта для участия всех желающих.

Свою проповедь кардинал Гамбетти выстроил вокруг евангельского чтения: притчи о Страшном суде. «Овцы» из этой притчи «послушны верны, кротки, они заботятся об агнцах и о слабейших»; «козлы» же «хотят независимости, угрожают рогами пастырю и другим животным, запрыгивают на других козлов в знак господства». Овцы входят в уготованное им царство, козлы же предназначены для вечной муки в огне. Иерарх пригласил задаться вопросом, кто мы на личном и институциональном уровне: овцы или козлы? «Не исповедание веры, не богословские познания, не сакраментальная практика гарантируют участие в радости Божьей, а качественное и количественное участие в человеческой истории меньших братьев», — отметил в своей проповеди кардинал Гамбетти.

Согласно утвержденному кардиналами порядку совершения богослужений novendiali о новопреставленном Епископе Рима, следующая Месса novendiali состоится 30 апреля, и на ней молиться об упокоении Папы Франциска будут кардиналы Папской капеллы. В этом богослужении смогут принять участие одни только кардиналы.