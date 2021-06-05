Кардинал Маркс написал прошение об отставке

Кардинал Рейнхард Маркс написал Папе Франциску письмо с прошением об отставке от должности архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского.

Текст письма опубликован на сайте архиепархии со следующим пояснением: «Папа Франциск проинформировал кардинала Маркса, что письмо теперь может быть опубликовано и что кардинал будет продолжать свое епископское служение до тех пор, пока не будет принято решение».

Обосновывая в письме Папе причины своей просьбы, кардинал Маркс заявляет о «крахе» на личном и на административном уровне, а также об «институциональном и систематическом крахе» перед лицом кризиса сексуальных злоупотреблений духовенства в Германии. Этот кризис, утверждает иерарх, был спровоцирован и по его личной вине: «Мне кажется, что мы пришли к мертвой точке, которая тем не менее могла бы стать переломным моментом в соответствии с моей пасхальной надеждой».

Кардинал Маркс пишет, что он уже несколько месяцев назад начал думать об отставке, в молитве и посредством духовного распознавания пытаясь принять правильное решение. «Для меня главным образом речь идет о принятии своей части ответственности в отношении катастрофы, связанной с сексуальными злоупотреблениями представителей Церкви в последние десятилетия». Кардинал ссылается на расследование, которые, по его мнению, свидетельствует об ошибках управления, а также на недавнюю полемику, показавшую, что не все представители Церкви хотят разделить эту ответственность и признать вину также и на институциональном уровне, «отвергая всякий тип реформы и инновации в том, что касается кризиса сексуальных злоупотреблений». По мнению кардинала Маркса, эта реформа необходима, и она может быть основана только на «синодальном пути».

Немецкий прелат полагает, что его отказ от управления архиепархией будет не только знаком принятия личной ответственности за ошибки, но и знаком нового начала для Церкви, и не только в Германии.

«Я хочу показать, — пишет он, — что на первом месте – не должность, а евангельская миссия». Иерарх заверяет, что после отставки он будет продолжать пастырский труд «всегда и при любых обстоятельствах», заботясь о духовном обновлении Церкви.

Кардинал Рейнхард Маркс с 2013 года является членом Совета кардиналов, учрежденного Папой Франциском для содействия в управлении Вселенской Церковью и для изучения проекта реформы Римской Курии. В 2014 году Папа назначил его координатором Совета по экономике. С 2012 по 2020 г. кардинал Маркс возглавлял Епископскую конференцию Германии.

Источник: Vatican News