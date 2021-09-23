Кардинал Курт Кох принял участие в интронизации Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока

Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох принял участие в церемонии интронизации новоизбранного Патриарха-Католикоса Ассирийской Церкви Востока Мар Ави III, проходившей 13 сентября 2021 г. в Кафедральном соборе Святого Иоанна Златоуста в столице Иракского Курдистана Эрбиле, и передал Его Святейшеству приветственное послание от Епископа Рима. Предстоятель Вселенской Церкви заверил через своего представителя о своих молитвах в намерении того, чтобы «отношения между Католической и Ассирийской Церквами становились всё более интенсивными не только в плане братского сотрудничества, но и в плане углубления богословского диалога, дабы нам совместно возрастать в общении и свидетельствовать перед миром о спасительной истине Евангелия». Кардинал также вручил Патриарху-Католикосу подаренную Папой Франциском чашу, выразив при этом надежду, что «однажды станет возможным наше совместное служение у Жертвенника Господня в полноте Евхаристического общения».



Ассирийская Церковь Востока – это одна из древнейших христианских общин, известная также под именем «Несторианской Церкви» и получившая, начиная с V века, распространение в Месопотамии. В ней признают лишь два первых Вселенских Собора, а потому она не имеет Евхаристического общения ни с Древними Восточными Церквами, произошедшими из монофизитской традиции (они признают три первых Вселенских Собора), ни с Католической, ни с Православной Церквами. В XVI веке часть духовенства Ассирийской Церкви Востока приступила к Унии с Римом, и таким образом возникла Халдейская Католическая Церковь. Преемницей той же традиции является и Сиро-Малабарская Католическая Церковь в Индии. В настоящее время Ассирийская Церковь Востока насчитывает в своих рядах порядка 400 тысяч верных, проживающих в Ираке, Иране, Сирии, Ливане, Индии, США, Канаде и Австралии.

По материалам Vatican News