Кардинал Кох: Ватикан не вмешивается в ситуацию на Украине, но нам больно

Третья годовщина встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла была отмечена в Москве проведением международной конференции «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью». Принявший участие в форуме председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох в перерыве православно-католической конференции дал блиц-интервью РИА Новости.

— С момента встречи духовных лидеров прошло три года. Что сделано за этот период двумя Церквами, какие планы на будущее?

— У нас состоялись еще две международные конференции, организованные в честь этого события — первая прошла во Фрибурге в 2017 году, вторая в Вене в 2018 году. Сейчас мы тоже очень благодарны за приглашение на эту конференцию и оказанное нам гостеприимство. На этой площадке мы обсуждаем такие сложные проблемы, как смерть и эвтаназия. Также за это время очень важным стало для нас перемещение мощей святых, как, например, мощей святого Николая в Москву и Санкт-Петербург. Тогда очень много людей в России пришло им поклониться. Это очень важно для общения между нашими христианскими Церквами.

— Как взаимодействуют Русская Православная и Римско-Католическая Церкви в плане помощи гонимым христианам на Ближнем Востоке и в других регионах?

— Это очень серьезная проблема. Из тех, кто подвергается гонениям по религиозному признаку во всем мире, 80% — христиане. Противостоять этому можно в первую очередь объединив силы христианского мира — и протестантов, и православных, и католиков. В древней Церкви появилось высказывание, что кровь мучеников — это семя, благодаря которому Церковь обретет единство.

И я также считаю, что мы обязаны молиться за этих людей. Я посетил два лагеря беженцев, один в Иордании, другой в Греции. Все они просили молиться о них и не забывать их. В этом мы можем действовать вместе. Вопрос о преследовании христиан также обсуждался на конференции в Вене.

— Недавно на Украине при участии властей была создана новая церковная структура. Как относится к «новой церкви» Римско-Католическая Церковь?

— Это внутриправославные отношения, не католические. Римско-Католическая Церковь не вмешивается в дела православия, но при этом нам и не безразлична эта ситуация. Как сказал святой Павел, «когда страдает одна часть тела Христова, страдают и остальные». Могу сказать, что нам так же больно из-за сложившейся ситуации. Так что мы молимся о том, чтобы среди православных церквей снова настал мир и единство.

— В целом, какие сегодня стоят главные вызовы перед Римско-Католической Церковью?

— Вызовов – множество. Думаю, что самый важный вопрос сейчас — как нам передать веру новому поколению. Очень трудно найти подход к молодежи, секулярные ценности в наше время очень сильны.

Серьезный вызов — человеческая жизнь, от самого ее начала вплоть до смерти. Нам нужно придерживаться христианского взгляда на развитие человека, придерживаться христианской антропологии.

Одной из значимых проблем являются сексуальные домогательства, в каждом аспекте нашей жизни и нашего мира, в том числе и внутри Католической Церкви. Дело в том, что религия и сексуальность — это две основные стороны жизни каждого человека, обе эти стороны очень личные и интимные. И когда происходит конфликт, связанный с ними, это может принести много горя и трудностей.