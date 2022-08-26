Кардинал Курт Кох: у Церквей нет единого видения цели экуменизма

«У нас до сих пор нет единого видения цели экуменизма», — сказал кардинал Курт Кох, который скептически относится к шансам на углубление христианского единства, пишет Vatican News.

В интервью газете Badisches Tagblatt перед 11-й пленарной ассамблеей Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), которая пройдет в Карлсруэ (Германия) с 31 августа по 8 сентября 2022 года, иерарх пояснил, что «каждая Церковь имеет своё собственное представление о единстве своей Церкви, поэтому испытывает искушение применить это видение также и в вопросах экуменизма».

Префект Департамента по содействию христианскому единству считает, что Евангелическая Церковь Германии (EKD) «выработала свою внутреннюю протестантскую экуменическую модель и иногда пытается использовать ее в отношениях с нами». «Однако экуменизм не может быть попыткой что-то навязать партнеру», — сказал кардинал Кох и напомнил о необходимости найти в диалоге то, что нас объединяет.

В то же время глава дикастерии скептически относится к процессу реформирования Католической Церкви в Германии, так называемому ‘синодальному пути’. Его четвертая генеральная ассамблея пройдет 8-10 сентября 2022 года во Франкфурте-на-Майне. Ватиканский иерарх напомнил, что Папу Франциска также беспокоит синодальный процесс Церкви в Германии. Понтифик написал об этом, «однако у него нет впечатления, что выраженная им озабоченность воспринимается в Германии всерьез».

Кардинал Кох отметил, что разделяет позицию Папы. «Я очень внимательно слежу за синодальным путем в Германии и очень беспокоюсь о том, куда он приведет Церковь», — поделился иерарх, подчеркнув срочную необходимость «со всей ответственностью начать дискуссию на эту тему».