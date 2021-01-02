Кардинал Кох: свв. Кирилл и Мефодий – свидетели нераздельного единства

В последний день 2020 года было обнародовано видеопослание президента Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха по случаю 40-летия со дня провозглашения святых Кирилла и Мефодия небесными покровителями Европы.

31 декабря 1980 года апостольским посланием Egregiae Virtutis Папа Иоанн Павел II объявил святых солунских братьев покровителями Европы наряду со святым Бенедиктом Нурсийским. В своем поздравительном видеопослании кардинал Кох подчеркивает: «Миссия святых Кирилла и Мефодия представляет для славянских народов приближение к новому пониманию собственной культуры, даже своеобразное вступление в культуру посредством только что появившейся письменности. Они запечатлели на письме устный язык, выразив его письменными знаками, и в этом виде передали его тем, кто прежде им его доверил. Евангелие стало излагаться на письменном славянском языке».

Кардинал отмечает, что святые Кирилл и Мефодий принесли в сердце Европы – Велеград – греческую и византийскую традицию, добившись признания литургических текстов на славянском языке Римской Церковью.

«Святые Кирилл и Мефодий, почитаемые на Западе и на Востоке, — говорит в конце послания кардинал, — являются для всех свидетелями первоначального нераздельного единства, способного держать воедино различия. Пусть их жизнь будет для нас вдохновением для путей единства, и да обретем его их заступничеством».



Источник: Vatican News