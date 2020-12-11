Кардинал Канталамесса объяснил, почему он отказался от епископства

Среди новых кардиналов, которые были возведены в сан 28 ноября, — священник-капуцин Раньеро Канталамесса, который вот уже 40 лет является проповедником Папского дома: это служение он начала при святом Иоанне Павле II и был утвержден на этом посту Бенедиктом XVI, а затем Папой Франциском. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Отец Канталамесса сохраняет теснейшую связь со своим орденом и, когда он не занят духовными упражнениями или проповедями для Римской Курии, он живет в Ските милосердной любви близ города Риети, неся священническое служение при небольшой общине монахинь-затворниц.

В интервью Vatican News отец Канталамесса пояснил, почему он попросил освобождения от епископства, предписанного каноническим правом для тех, кто назначается кардиналом. «Епископское рукоположение – это не почетный титул, а миссия. Становясь епископом, ты становишься пастырем, а в моем возрасте – в 86 лет – я бы не смог стать пастырем для некой части народа, поэтому и предпочел попросить Святейшего Отца об освобождении. Еще и потому, что тогда я смогу оставаться полноправным капуцином, а это не было бы возможно после епископской хиротонии. Мое решение – отнюдь не новшество, наоборот, такие случаи были как при Иоанне Павле II, так и при Бенедикте XVI и при Папе Франциске».

«В двенадцать лет, — рассказал далее кардинал Канталамесса, — я почувствовал зов Господа, причем так отчетливо, что ни разу в жизни не усомнился. Я всегда считал это особым и незаслуженным даром Христа, за который мог лишь благодарить. Иногда мне приходилось говорить об этом во время духовных собраний с молодежью, чтобы помочь им уловить знаки призвания, — или же с монашествующими, чтобы они смогли снова найти, под всеми событиями собственной жизни, семя, от которого все зародилось, и обрести в нем силу для нового начала. После 60 лет посвященной Богу францисканской жизни оставить рясу ради пурпурных одеяний означало бы для меня отречься от особых ценностей Отца моего Франциска и от собственной сущности. Своим благожелательным согласием Папа Франциск сделал мне большой подарок, позволив дожить до смерти в моей рясе, оставаясь капуцином».