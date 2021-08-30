Кардинал Грек просит монашествующих поддержать синодальный путь

По случаю начала процесса подготовки к Синоду епископов, посвященному теме соборности, генеральный секретарь Синода кардинал Марио Грек обратился с посланием к монашествующим, которые посвящают себя созерцательной и затворнической жизни.

Напоминая, что «синодальный процесс» начнется в октябре этого года и завершится ассамблеей в Ватикане в октябре 2023 года, мальтийский иерарх подчеркивает: в силу своего специфического призвания монахи обогащают всю церковную общину, являясь хранителями и свидетелями трех ценностей, ключевых для синодального процесса: умения слушать, обращения и общения.

Поясняя первое из этих ключевых понятий, кардинал приводит слова Папы: «Синодальная Церковь – это Церковь, которая слушает», причем «слушать – это больше, нежели слышать». Монашеская, созерцательная жизнь – это «воплощение» услышанного Слова Божьего, усвоенного для того, чтобы уметь слушать братьев и сестер в своей общине, а также наших современников.

Второе ключевое понятие, присущее монашеству и необходимое для синодального процесса, — это обращение. Синодальный путь подразумевает обращение, совершаемое Словом и деянием Святого Духа в нашей жизни. В монашеской общине синодальность должна быть основным элементом, и монахам известна не только красота совместного пути, но и неизбежные проблемы и связанные с ними раны. Поэтому они могут быть настоящими «экспертами по обращению» как в позитивных аспектах, так и в трудностях, которые не должны заставлять падать духом, но их следует переживать в духе веры и надежды.

Третья ключевая ценность – это общение. Папа настаивает на этом измерении также и в отношении собственного служения как епископа Рима: «Тот факт, что Синод всегда действует cum Petro и sub Petro… это не ограничение свободы, но залог единства». Общение является также окончательным критерием распознавания и оценки синодального пути, поясняет кардинал Грек.

В конце своего послания монашествующим генеральный секретарь Синода добавляет просьбу: «Молитесь о Синоде»: «Молитва – это динамическая встреча любви в Триедином Боге, в единстве многообразия, которое побуждает к живому свидетельству».



Источник: Vatican News