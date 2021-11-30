Кардинал Гиксот: Мы призваны создать симфонию мира

Председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот выступил 26 ноября на тематической встрече «Актуальность межрелигиозного диалога», которую организовали сотрудники Культурного центра «Покровские ворота», сообщает Благовест-инфо.

Будучи богословом, специалистом по истории исламского мира (с 1989 г. – профессор по исламским исследованиям в Хартуме, Каире и Риме), имея большой опыт служения в Египте и Судане, гость из Ватикана представил свое видение проблем и перспектив межрелигиозного диалога.

В начале встречи кардинал Гиксот напомнил, что тема межрелигиозного диалога возникла в Католической Церкви в 1960-ее в контексте обновления ее отношения с современным миром. Вектор этого обновления, открытого диалога с миром был задан II Ватиканским собором и лично Папой Павлом VI, который создал Совет по межрелигиозному диалогу, а Собор в 1965 г. принял декларацию Nostra Aetate («В наше время»). «Эту декларацию можно назвать своего рода хартией нашего диалога в межрелигиозных отношениях. С нее началась история, которая продолжается до сегодняшнего дня, когда Церковь старается, чтобы по всему миру люди посвятили себя этому диалогу», – отметил кардинал.

Он упомянул основные вехи развития этого диалога, который после Павла VI последовательно развивали другие понтифики. В 1974 г. внутри Совета по межрелигиозному диалогу был создан особый комитет для отношений с мусульманским миром. Иоанн Павел II «очень поощрял этот диалог, настаивая, что необходимо создавать особую «культуру мира»». Папа-поляк собрал лидеров всех религиозных традиций в 1986 г. на знаменитой встрече в Ассизи, и с тех пор «в духе Ассизи» во всем мире работают межрелигиозные группы, чтобы способствовать миру во всем мире. По словам выступавшего, Община св. Эгидия взяла на себя ответственность напоминать об этом историческом событии, ежегодно организуя международную конференцию о насущных проблемах мира. На Востоке тот же дух – межрелигиозного диалога и мира – царит на ежегодных встречах в Киото, которые проходят по инициативе японской буддийской школы Тэндай.

Папа Бенедикт XVI тоже всегда признавал важность межрелигиозного диалога, но в то же время предупреждал о «риске развивать синкретические позиции в этом диалоге», продолжил кардинал Гиксот. Развивая богословие диалога, Бенедикт XVI подчеркивал, что это должен быть «диалог истины в любви: важно налаживать контакты с другими религиями, уважая их идентичность, но с полным сознанием нашей идентичности». «Диалог – это не каша, когда все перемешивается. Надо помнить, что диалог всегда требует, чтобы каждый из нас принадлежал своей идентичности, чтобы мы глубоко жили в своей вере, и тогда мы сможем открыться во взаимной любви. Несмотря на отличия, которые существуют между нашими верами, есть что-то, что нас объединяет. И мы должны знать, что диалог – это служение человечности, взаимная забота друг о друге», – сказал он.

По словам кардинала, Папа Франциск с самого начала своего понтификата призывал католиков «жить в этом диалоге, в уважении к истине, в служении всемирному братству и добрососедству». Широко известна его энциклика «Fratelli tutti» («Все братья»), посвященная всеобщему братству и социальной дружбе. Кардиналу известно, что первый перевод на русский язык этой энциклики сделало мусульманское издательство «Медина», издание было представлено в КЦ «Покровские ворота». Таким образом, Католическая Церковь уже почти 60 лет «работает не одна, но вместе с другими религиями ради мира», и это – «огромное наследие для всего человечества».

Кардинал Гиксот разъяснил, как он видит межрелигиозный диалог: он должен быть свободен от противостояния, от спора, он не имеет ничего общего с «торговыми переговорами», но опирается на «богатство отличий», на то стремление к добрым делам, которое есть в каждой религии, и на желание делать эти дела вместе для тех, кто нуждается в помощи. Такой диалог невозможен без открытости и уважения, он далек от прозелитизма, желания заполучить новых адептов своей религии. «Диалог – это не то, что я открою дверь своего дома, чтобы все пришли ко мне. Но я открою свою дверь, чтобы выйти навстречу другим», – пояснил выступавший.

Разнообразие религий и верований не должно пугать и настораживать христиан. Наоборот, это разнообразие подобно разным нотам, разным голосам, и если их объединить, можно создать музыку. Но для этого необходимо «выйти за свои пределы» – в том смысле, что выйти из своего национального, конфессионального, ментального мира и посмотреть на других. Кардинал Гиксот – испанец из Севильи, он рассказал, как в свое время «вышел из себя» и за пределами Севильи обнаружил мир, полный разнообразия и непохожести. Именно это помогло ему ярче осознать свою идентичность. «Мы призваны создать симфонию мира, то есть объединить наши голоса, которые, слава Богу, отличаются друг от друга. Если я выхожу из себя и понимаю, чем отличаются разные ноты, я смогу войти в резонанс с другими людьми и мы сможем создать прекрасную музыку для мира», – сказал он.

В своей деятельности он не раз встречался со скептиками и с пессимистами, с недоверием и даже насмешками: «Ты просто теряешь время, говорили мне. Но я энтузиаст». Что же помогает кардиналу Гиксоту не терять энтузиазма? Отвечая на этот вопрос, он вспомнил свой опыт работы в Африке: «Я 20 лет служил в Египте, на границе с Суданом. По воскресеньям я молился в хижине, в пустыне при +50°. На богослужение приходили бедные местные жители – обездоленные, но жаждущие Бога. Меня всегда это очень трогало, я молился о них, чувствовал себя недостойным среди них. Подумать только – я добирался сюда на машине, и то мне было очень трудно, а они шли пешком большое расстояние, чтобы молиться вместе. Несмотря на их бедность, очевидно было их духовное богатство. Однажды я попросил сформулировать интенции молитвы, и один из этих людей сказал: «Давайте, братья и сестры, помолимся о бедных». Вот это настоящее богатство!» Этот опыт, а также многие другие люди и свидетельство их веры «подбадривали» кардинала Гиксота в его убеждении, что «надо сеять добро», не забывая, что всегда будут те, кто «сеет плевелы», «но доброе зерно останется навсегда».

Как совместить межрелигиозный диалог с его отрицанием прозелитизма и призвание христиан проповедовать Христа? Кардинал считает, что противоречия здесь нет: «Мы не можем отказаться от нашей веры. И диалог, и проповедь. Но одно дело проповедовать то, во что ты веришь, и другое – прозелитизм, который не уважает свободу совести. А мы хотим религиозной свободы для всех. Поэтому мы так желаем единства христианских церквей и думаем о диалоге, не противопоставляя их друг другу». Председатель Папского совета подчеркнул, что христианам, прежде чем вести диалог с представителями других религий, необходимо позаботиться о мирном общении друг с другом. «Поэтому мы очень поощряем измерение экуменизма. Мы должны всегда молиться о единстве и дать свидетельство верующим других религий. Надо быть рядом, плечом к плечу, чтобы вместе излечить раны современного человечества», – заключил гость из Ватикана.

Эта неформальная встреча в «Покровских воротах» состоялась в рамках визита кардинала Гиксота в Москву, в ходе которого он вел переговоры с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом.

Со стороны Римско-Католической Церкви во встрече приняли участие митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, сотрудник Папского Совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Лучио Сембрано и советник Апостольской нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавский.

Юлия Зайцева

(Фото Ольги Хруль)

Источник: Благовест-инфо