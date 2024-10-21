Кардинал Эрдё: Запад теряет христианские ценности в образовании

Кардинал Петер Эрдё выразил обеспокоенность изменениями в религиозном образовании на Западе, где вместо преподавания основ веры предлагается общий обзор религий как культурных явлений.

На конференции «Общая ответственность – сотрудничество между государствами и религиозными общинами» в Будапеште, организованной в рамках председательства Венгрии в Совете ЕС, Примас Венгрии раскритиковал современные тенденции в религиозном образовании западноевропейских стран.

Кардинал отметил, что в государственных школах Западной Европы религиозное образование превращается из обучения вере в «преподавание о религиях». Это, по его словам, приводит к тому, что религиозное образование становится «культурным предложением», в котором все религиозные убеждения представлены как равные.

Архиепископ Эстергомский и Будапештский подчеркнул, что раньше в европейских странах преобладало понимание религии, сформированное христианскими Церквами. Однако появление новых религиозных общин и мультиконфессиональный характер общества затрудняют определение государством понятий религии, религиозных общин и Церквей.

Иерарх обратил внимание на то, что новые религиозные движения не имеют таких социальных структур, целостного мировоззрения и морального подтекста, как традиционные христианские Церкви. Это, по его мнению, усложняет реализацию законов о равном обращении со всеми религиями.

В конференции приняли участие и другие религиозные и государственные деятели Венгрии. Госсекретарь по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклош Шолтес выразил мнение, что религии могут помочь найти ответ на «моральный кризис Европы». Среди угроз для старого континента он назвал: «военную истерию», усиление идеологий против Божьего творения и неудачную миграционную политику.





Источник: Vatican News