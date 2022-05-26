Кардинал Дзуппи стал новым президентом епископата Италии

Святейший Отец назначил 66-летнего архиепископа Болоньи кардинала Маттео Марию Дзуппи президентом Епископской конференции Италии, сообщает русская служба Vatican News.

Папа Франциск принял это решение 24 мая, получив от участников Генеральной ассамблеи итальянских иерархов имена трёх кандидатов.

Кардинал Маттео Мария Дзуппи родился в Риме, высшее образование получил в Папском Латеранском университете и с 1981 года – после рукоположения в священники – занимался пастырским попечением в римских приходах.

Долгое время сотрудничал с Общиной Святого Эгидия, выступая в качестве посредника миротворческого процесса в Мозамбике.

В 2012 году Маттео Мария Дзуппи стал вспомогательным епископом Римской епархии, а через три года занял пост архиепископа-митрополита Болоньи. В 2019 году Папа Франциск возвёл иерарха в сан кардинала.