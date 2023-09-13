Кардинал Дзуппи посетит Китай в рамках миротворческой миссии на Украине

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Зуппи совершит 3-дневный визит в Китай в качестве специального посланника Папы Франциска по установлению мира на Украине. Передает русская служба Vatican News.

По сообщению Зал печати Святейшего Престола, кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит Пекин (Китай) с 13 по 15 сентября 2023 года в сопровождении одного из официалов Государственного секретариата Ватикана. Итальянский иерарх совершит этот визит в качестве специального посланника Папы Франциска по установлению мира в Украине. «Эта поездка станет ещё одним шагом в реализации желаемой Папой миссии по поддержанию гуманитарных инициатив и поиску путей, способных привести к справедливому миру», – говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

В кулуарах международной встречи, организованной Общиной Святого Эгидия в Берлине, кардинал Дзуппи подчеркнул важность работы по достижению справедливого и безопасного мира. По словам иерарха, в этом процессе должны участвовать все ключевые игроки, а украинцы должны иметь возможность самостоятельно определять свой путь к миру. Мир требует всеобщих усилий, но он никогда не может быть навязан кем-либо; это должен быть мир, выбранный украинцами, с гарантиями, обязательствами и усилиями со стороны всех.

Миссия итальянского кардинала в первую очередь связана с диалогом, и с февраля 2022 г. он встречается с политическими и церковными представителями стран, находящихся в центре военного конфликта в Украине. Ранее кардинал Дзуппи посетил Киев 5 и 6 июня, Москву 28 и 29 июня и Вашингтон с 17 по 19 июля. В ходе визитов он подчёркивал гуманитарные аспекты своей миссии и важность достижения мира.