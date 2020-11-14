Кардинал Бассетти покидает отделение реанимации

Вспомогательный епископ епархии Перуджи Читта-делла-Пьеве монсеньор Марко Сальви сообщил об изменении клинического состояния президента Конференции итальянских епископов (CEI) и архиепископа Перуджийского, госпитализированного 31 октября из-за того, что у него был положительный результат на COVID-19.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 ноября кардинал Гуальтьеро Бассетти был переведен в отделение интенсивной терапии больницы св. Марии Милосердной в Перудже. В медицинском бюллетене о здоровье прелата от 8 ноября сообщалось о проведении пациенту «неинвазивной вентиляции легких» и «соответствующей медицинской терапии».

Хорошие новости последних дней — вчера кардинал Бассетти покинул отделение интенсивной терапии.

«Приятно знать, что кардинал Бассетти только что выписался из реанимации, — комментирует монсеньор Сальви, — потому что это подтверждает небольшое улучшение состояния его здоровья, о котором врачи сообщили в бюллетене, опубликованном в утром 13 ноября по распоряжению руководства больницы».

Однако клиническая картина остается серьезной, и кардинал нуждается в постоянном наблюдении и соответствующем уходе. «Для этого, — добавляет монсеньор Сальви, — необходимо продолжать непрерывно молиться за нашего архипастыря, за всех больных в этом «ковидном госпитале» и за медицинских работников, которые заботятся о них. Мы выражаем врачам и медперсоналу больницы нашу сердечную благодарность и признательность за то, что они делают каждый день для облегчения страданий стольких пациентов».

Больница св. Марии Милосердной в Перудже регулярно публикует бюллетени о состоянии здоровья кардинала Бассетти.