Кардинал Аудрис Бачкис: научиться принимать мигрантов по-христиански

В то время как Литва и Латвия пытаются противостоять потоку беженцев, литовские католики помогают тем, кто оказался в сложном положении.

Архиепископ Вильнюса на покое кардинал Аудрис Бачкис посетил центры приема беженцев в Литве и рассказал в интервью Vatican News о том, что предпринимает поместная Католическая Церковь для обеспечения достойных условий жизни мигрантов.

Речь идет преимущественно о беженцах из Африки, из Курдистана и из Афганистана, прибывающих через Беларусь, пояснил кардинал Бачкис: «У многих из них нет документов, но все они жаждут свободы, жаждут лучшей жизни и теперь не знают, как быть».

Иерарх рассказал, что первоначально литовцы проявляли недоверие и утверждали, что этих мигрантов используют для того, чтобы создать проблемы Европе. Теперь же людям стало ясно, что многие из беженцев поверили обманчивым мифам о надежном въезде в Европу. В этом контексте Церковь поставила перед собой задачу «преодолеть страх и начать оказывать помощь».

Никто не был подготовлен к прибытию иммигрантов в таком количестве: «Мы продолжаем работать, но проблема так и не решена», — говорит иерарх, подчеркивая: «Нам нужно научиться принимать мигрантов и помогать им по-христиански».

Кардинал Бачкис обратился к верующим с призывом «применять учение энциклики Fratelli tutti: недостаточно принять, дать утешение и помощь. Гораздо важнее гарантировать в самом широком смысле системы урегулированного въезда, гарантировать права и убежище. Мы не можем отправить их назад в свои страны, не можем депортировать», — сказал в заключение кардинал Аудрис Бачкис.