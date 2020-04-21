Карантин и домашнее насилие

Всеамазонская церковная сеть (REPAM) заявила о росте домашнего насилия над женщинами в условиях карантина. Этот феномен охватил многие страны Латинской Америки, где женщины, вынужденные постоянно находиться дома, подвергаются насилию со стороны супруга и других родственников, не имея возможности укрыться в безопасном месте. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Тот факт, что люди постоянно находятся вместе в своих жилищах, наряду с голодом и отчаянием из-за экономического кризиса, усугубляют ситуацию женщин – жертв насилия. Кроме того, в условиях чрезвычайной медико-санитарной ситуации становится невозможной помощь пострадавшим, что подвергает риску их жизнь. Во многих государствах Амазонского региона действуют телефоны доверия для женщин, но этого недостаточно. «В карантине, – поясняют епископы, – женщины вынуждены оставаться рядом с агрессором и не могут заявить о нем в полицию, не могут попросить о помощи».

«Насилие со стороны мужчин – это пандемия, – утверждают иерархи, – и в сопровождении другой пандемии она приобретает еще более жестокие формы». В Амазонии масштабы физического, сексуального и психологическое насилия вызывают серьезную тревогу, причем во многих регионах оно как бы «уполномочено» самими властями или общественной системой, подчеркивают епископы. Насилие над женщинами превратилось в «невидимую реальность», и оно требует неотложного вмешательства, о чем свидетельствуют шокирующие цифры: в Боливии с начала карантина было зафиксировано 1200 случаев домашнего насилия над женщинами, в Перу произошло 43 изнасилования, многие из которых – в доме у жертвы; в Колумбии количество звонков в центр помощи жертвам насилия увеличилось вдвое, и 77 процентов преступлений против женщин было совершено в их жилищах.