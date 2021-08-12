«Капелла примирения» станет центром мероприятий к 60-летию строительства Берлинской стены

В предстоящую пятницу в столице ФРГ вспомнят 60-летнюю годовщину начала строительства Берлинской стены, в памятных мероприятиях примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер, он выступит в «Капелле примирения» — в церкви, которая находится на одном из участков, где в прошлом проходила Берлинская стена, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации немецкого президента.

В капелле пройдет основное памятное мероприятие. Церковь находится на улице Бернауэр-штрассе, где ранее проходила стена. Само здание новое, оно построено на месте старой церкви, которую взорвали для того, чтобы возвести заграждение.

В мероприятии также примет участие правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. После выступлений политики возложат венок на улице Циммерштрассе, у места, где в 1962 году при попытке бегства был застрелен 18-летний Петер Фехтер.

Власти ГДР начали строить Берлинскую стену 13 августа 1961 года, в этот день по Берлину начали протягивать колючую проволоку внутри городской границы, отделяя советский сектор от американского, британского и французского. Проволоку в итоге сменило сложнейшее заградительное сооружение, кольцом окружившее западную часть столицы: оно включало рвы, заграждения против проезда автомобилей, систему использования тренированных собак и наблюдательные вышки. Затем заграждение провели и укрепили по всей границе ГДР и ФРГ. Берлин был разделен стеной до 1989 года.